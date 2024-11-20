Лидер соперника сборной Украины в Лиге наций заинтересовал топ-клуб Серии А
Патрик Шик может перебраться в Италию уже зимой
Форвард леверкузенского «Байера» Патрик Шик может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно. Об этом пишет итальянское издание Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в услугах форварда сборной Чехии заинтересован туринский «Ювентус», который активно ищет замену Душану Влаховичу.
Сообщается, что Патрик может перейти в «Ювентус» на правах аренды с правом выкупа. В текущем сезоне Шик провел 13 матчей, отличившихся тремя голами.
Вместе со сборной Чехии Патрик Шик квалифицировался в дивизион А в Лиге наций из квартета, где играла и наша национальная команда. Подопечные Сергея Реброва заняли второе место в турнирной таблице и сыграют в плей-офф.
Ранее украинский тренер Мирон Маркевич призвал прекратить критику Сергея Реброва.
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