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Германия
20 ноября 2024, 13:37 | Обновлено 20 ноября 2024, 14:04
596
0

Лидер соперника сборной Украины в Лиге наций заинтересовал топ-клуб Серии А

Патрик Шик может перебраться в Италию уже зимой

20 ноября 2024, 13:37 | Обновлено 20 ноября 2024, 14:04
596
0
Лидер соперника сборной Украины в Лиге наций заинтересовал топ-клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Шик

Форвард леверкузенского «Байера» Патрик Шик может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно. Об этом пишет итальянское издание Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах форварда сборной Чехии заинтересован туринский «Ювентус», который активно ищет замену Душану Влаховичу.

Сообщается, что Патрик может перейти в «Ювентус» на правах аренды с правом выкупа. В текущем сезоне Шик провел 13 матчей, отличившихся тремя голами.

Вместе со сборной Чехии Патрик Шик квалифицировался в дивизион А в Лиге наций из квартета, где играла и наша национальная команда. Подопечные Сергея Реброва заняли второе место в турнирной таблице и сыграют в плей-офф.

Ранее украинский тренер Мирон Маркевич призвал прекратить критику Сергея Реброва.

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Патрик Шик Ювентус сборная Чехии по футболу Байер трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги Лига наций Душан Влахович
Олег Вахоцкий Источник: La Gazzetta dello Sport
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