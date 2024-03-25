Украинцы удержат? Вингер Исландии – лидер Европы по интересному показателю
Альберт Гудмундссон является мастером создания моментов
Вингер сборной Исландии и итальянского клуба «Дженоа» Альберт Гудмундссон лидирует среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов по созданным моментам со стандартов.
На счету исландца 45 моментов в данной номинации.
Ранее сообщалось, что Гудмундссон якобы дал согласие на переход в миланский «Интер».
Сборная Исландии с Альбертом Гудмундссоном является соперником сборной Украины по финалу плей-офф отбора на Евро-2024. Игра состоится 26 марта.
42 - Albert #Gudmundsson is the player with the most chances created from set play (42) in the Big-5 European leagues this season. Specialist. pic.twitter.com/mOlGBZl0oV— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 23, 2024
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