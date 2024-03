Украинцы удержат? Вингер Исландии – лидер Европы по интересному показателю

Вингер сборной Исландии и итальянского клуба «Дженоа» Альберт Гудмундссон лидирует среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов по созданным моментам со стандартов.

На счету исландца 45 моментов в данной номинации.

Ранее сообщалось, что Гудмундссон якобы дал согласие на переход в миланский «Интер».

Сборная Исландии с Альбертом Гудмундссоном является соперником сборной Украины по финалу плей-офф отбора на Евро-2024. Игра состоится 26 марта.

