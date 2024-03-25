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Италия
25 марта 2024, 10:44 | Обновлено 25 марта 2024, 11:00
61
0

Украинцы удержат? Вингер Исландии – лидер Европы по интересному показателю

Альберт Гудмундссон является мастером создания моментов

25 марта 2024, 10:44 | Обновлено 25 марта 2024, 11:00
61
0
Украинцы удержат? Вингер Исландии – лидер Европы по интересному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

Вингер сборной Исландии и итальянского клуба «Дженоа» Альберт Гудмундссон лидирует среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов по созданным моментам со стандартов.

На счету исландца 45 моментов в данной номинации.

Ранее сообщалось, что Гудмундссон якобы дал согласие на переход в миланский «Интер».

Сборная Исландии с Альбертом Гудмундссоном является соперником сборной Украины по финалу плей-офф отбора на Евро-2024. Игра состоится 26 марта.

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Альберт Гудмундссон Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Opta
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