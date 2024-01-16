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Италия
16 января 2024, 13:48 | Обновлено 16 января 2024, 13:49
394
0

Одноклубником Малиновского интересуются три топ-клуба Серии А

Гудмундссон стал одним из открытий сезона в Италии

16 января 2024, 13:48 | Обновлено 16 января 2024, 13:49
394
0
Одноклубником Малиновского интересуются три топ-клуба Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

Сразу три итальянских топ-клуба проявляют интерес к форварду «Дженоа» Альберту Гудмундссону. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, речь идет об «Интере», «Ювентусе» и «Роме». Они попытаются подписать 26-летнего игрока сборной Исландии летом 2024 года.

Гудмундссон стал одним из открытий нынешнего сезона в Италии. На его счету 10 голов и 3 ассиста в 20 матчах за «Дженоа» во всех турнирах. Стоимость Гудмундссона оценивается в 16 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Альберт Гудмундссон Дженоа Интер Милан Ювентус Рома Рим трансферы трансферы Серии A Джанлука Ди Марцио
Источник Джанлука Ди Марцио
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