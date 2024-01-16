Италия16 января 2024, 13:48 | Обновлено 16 января 2024, 13:49
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Одноклубником Малиновского интересуются три топ-клуба Серии А
Гудмундссон стал одним из открытий сезона в Италии
16 января 2024, 13:48 | Обновлено 16 января 2024, 13:49
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Сразу три итальянских топ-клуба проявляют интерес к форварду «Дженоа» Альберту Гудмундссону. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, речь идет об «Интере», «Ювентусе» и «Роме». Они попытаются подписать 26-летнего игрока сборной Исландии летом 2024 года.
Гудмундссон стал одним из открытий нынешнего сезона в Италии. На его счету 10 голов и 3 ассиста в 20 матчах за «Дженоа» во всех турнирах. Стоимость Гудмундссона оценивается в 16 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.
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