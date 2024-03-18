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  4. ФОТО. Тайсон Фьюри встретился с самым титулованным футбольным тренером
Англия
18 марта 2024, 15:08 |
919
0

ФОТО. Тайсон Фьюри встретился с самым титулованным футбольным тренером

Алекс Фергюсон сфотографировался со следующим соперником Александра Усика

18 марта 2024, 15:08 |
919
0
ФОТО. Тайсон Фьюри встретился с самым титулованным футбольным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри посетил матч 1/4 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

Напомним, игра завершилась победой манкунианцев в дополнительное время со счетом 4:3.

Фьюри встретился с легендарным экс-тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном и сделал общее фото.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

ФОТО. Тайсон Фьюри встретился с самым титулованным футбольным тренером

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Источник Sport.ua
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