ФОТО. Тайсон Фьюри встретился с самым титулованным футбольным тренером

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри посетил матч 1/4 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

Напомним, игра завершилась победой манкунианцев в дополнительное время со счетом 4:3.

Фьюри встретился с легендарным экс-тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном и сделал общее фото.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

