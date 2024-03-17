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Англия
17 марта 2024, 19:47 | Обновлено 17 марта 2024, 20:45
3122
4

ВИДЕО. Как Рэшфорд мог выбить Ливерпуль на 90+4-й. Он не забил 100% момент

17 марта «Манчестер Юнайтед» играет со «скаузерами» в 1/4 финала Кубка Англии

17 марта 2024, 19:47 | Обновлено 17 марта 2024, 20:45
3122
4
ВИДЕО. Как Рэшфорд мог выбить Ливерпуль на 90+4-й. Он не забил 100% момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

17 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Время начала встречи – 17:30 по Киеву.

На 87-й минуте Антони забил за «красных дьяволов», сравнял счет в поединке (2:2) и в итоге перевел игру в овертаймы.

Однако форвард хозяев Маркус Рэшфорд мог решить все в основное время. На 90+4-й минуте английский нападающий не реализовал 100% момент, не сумев переиграть голкипера «скаузеров».

ВИДЕО. Как Рэшфорд мог выбить Ливерпуль на 90+4-й. Он не забил 100% момент

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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klim746
Момент - це мить. Як можна не забити кудись миттєвість??? Сто відсотків не забити? Чи стовідсоткову миттєвість???  Автору - "одиниця" з української мови!.
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+2
didora
Може й був. З цієї камери, що показує повтор нічого не видно!
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+1
klim746
Не забивают мячи. Голы. Моменты упускают.
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+1
Volodymyr Shevchenko
Офсайд был, все равно не засчитали б
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+1
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