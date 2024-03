17 марта проходит матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Время начала встречи – 17:30 по Киеву.

На 87-й минуте Антони забил за «красных дьяволов», сравнял счет в поединке (2:2) и в итоге перевел игру в овертаймы.

Однако форвард хозяев Маркус Рэшфорд мог решить все в основное время. На 90+4-й минуте английский нападающий не реализовал 100% момент, не сумев переиграть голкипера «скаузеров».

ВИДЕО. Как Рэшфорд мог выбить Ливерпуль на 90+4-й. Он не забил 100% момент

A HUGE chance for Marcus Rashford to win the game with the final kick of the 90 minutes 😲#EmiratesFACup pic.twitter.com/u7iaBnS2I1