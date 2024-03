Реал Мадрид проведет внутренние товарищеские матчи, чтобы наиграть Куртуа

Мадридский футбольный клуб «Реал» запланировал внутренние товарищеские матчи.

Цель – наиграть Тибо Куртуа и Эдера Милитао, которые восстанавливаются от травм, и посмотреть на их форму. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, королевский клуб проведет спарринги во время паузы на матчи сборных.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции заявил, что Куртуа и Милитао будут готовы ко встречам с «Атлетиком» в Ла Лиге и к поединкам с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Италяьнский специалист не собирается рисковать Тибо и Эдером.

Бельгийский голкипер порвал крестообразную связку во время предсезонной подготовки и не провел в сезоне-2023/24 ни одной игры. Все это время ворота «Реала» попеременно защищали украинец Андрей Лунин и испанец Кепа Аррисабалага. В итоге конкуренцию выиграл Лунин, но возвращение Тибо в состав ставит под угрозу игровое время украинца...

Что касается Милитао, то бразилец пропустил весь сезон, получив травму на 50-й минуте матча первого тура чемпионата Испании против «Атлетика».

