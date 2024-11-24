Лунин или Трубин? Один из лидеров УПЛ выбрал лучшего украинского вратаря
Георгий Ермаков предпочитает голкипера «Бенфики»
Вратарь «Александрии» Георгий Ермаков назвал лучшего украинского голкипера:
«Анатолий Трубин. Он основной голкипер в «Бенфике» и сборной Украины.
Также мне очень импонирует Андрей Лунин – человек, который играет за мою любимую команду. Человек, который демонстрирует свой уровень в конкуренции с лучшим голкипером мира последних десяти лет. Его выдержка, терпение, трудолюбие действительно достойны уважения. Думаю, вратарский круг это понимает. Ведь это амплуа имеет свои особенности - ты не можешь выйти на другую позицию. Лично мне хотелось бы, чтобы он оставался в «Реале» как можно дольше».
Ранее Георгий Ермаков высказался о Михаиле Мудрике.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джорджина Родригес приоткрыла занавес новой покупки звездного семейства
Пилот Ред Булла завоевал очередной титул