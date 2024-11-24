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  4. Лунин или Трубин? Один из лидеров УПЛ выбрал лучшего украинского вратаря
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 12:20 |
237
1

Лунин или Трубин? Один из лидеров УПЛ выбрал лучшего украинского вратаря

Георгий Ермаков предпочитает голкипера «Бенфики»

24 ноября 2024, 12:20 |
237
1
Лунин или Трубин? Один из лидеров УПЛ выбрал лучшего украинского вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Александрии» Георгий Ермаков назвал лучшего украинского голкипера:

«Анатолий Трубин. Он основной голкипер в «Бенфике» и сборной Украины.

Также мне очень импонирует Андрей Лунин – человек, который играет за мою любимую команду. Человек, который демонстрирует свой уровень в конкуренции с лучшим голкипером мира последних десяти лет. Его выдержка, терпение, трудолюбие действительно достойны уважения. Думаю, вратарский круг это понимает. Ведь это амплуа имеет свои особенности - ты не можешь выйти на другую позицию. Лично мне хотелось бы, чтобы он оставался в «Реале» как можно дольше».

Ранее Георгий Ермаков высказался о Михаиле Мудрике.

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Георгий Ермаков Андрей Лунин Анатолий Трубин Александрия Реал Мадрид Бенфика Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Португалии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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MaximusOne
Бущан №1 укр воротар, в Луніна і Трубіна цілий час якісь помилки і привози, пропуски а закритий кут, Трубін нижні удари взагалі не бере, є ще деякі талановиті хлопці, але які поки що не заявили про себе на повний голос.
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