Лунин или Трубин? Один из лидеров УПЛ выбрал лучшего украинского вратаря

Вратарь «Александрии» Георгий Ермаков назвал лучшего украинского голкипера:

«Анатолий Трубин. Он основной голкипер в «Бенфике» и сборной Украины.

Также мне очень импонирует Андрей Лунин – человек, который играет за мою любимую команду. Человек, который демонстрирует свой уровень в конкуренции с лучшим голкипером мира последних десяти лет. Его выдержка, терпение, трудолюбие действительно достойны уважения. Думаю, вратарский круг это понимает. Ведь это амплуа имеет свои особенности - ты не можешь выйти на другую позицию. Лично мне хотелось бы, чтобы он оставался в «Реале» как можно дольше».

Ранее Георгий Ермаков высказался о Михаиле Мудрике.