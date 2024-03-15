Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от жеребьёвки решающих раундов Лиги чемпионов 2023/24 и рассказал, когда вернутся травмированные Эдер Милитао и Тибо Курута.



«Матч против «Ман Сити»? Мы настроены оптимистично, это будет ровная игра и хорошее шоу для всех. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов и для этого нам нужно побеждать лучших соперников.

Курута и Милитао уже тренируются с командой. Мы используем перерыв на матчи сборных, чтобы они вошли в ритм. Думаю, что они будут готовы к матчу Ла Лиги против «Атлетика» и к противостоянию Лиги чемпионов против «горожан», – отметил Анчелотти.