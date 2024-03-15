Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Возвращение голкипера ожидается после перерыва на матчи сборных
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от жеребьёвки решающих раундов Лиги чемпионов 2023/24 и рассказал, когда вернутся травмированные Эдер Милитао и Тибо Курута.
«Матч против «Ман Сити»? Мы настроены оптимистично, это будет ровная игра и хорошее шоу для всех. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов и для этого нам нужно побеждать лучших соперников.
Курута и Милитао уже тренируются с командой. Мы используем перерыв на матчи сборных, чтобы они вошли в ритм. Думаю, что они будут готовы к матчу Ла Лиги против «Атлетика» и к противостоянию Лиги чемпионов против «горожан», – отметил Анчелотти.
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