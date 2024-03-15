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  4. Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Лига чемпионов
15 марта 2024, 17:06 |
639
0

Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа

Возвращение голкипера ожидается после перерыва на матчи сборных

15 марта 2024, 17:06 |
639
0
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от жеребьёвки решающих раундов Лиги чемпионов 2023/24 и рассказал, когда вернутся травмированные Эдер Милитао и Тибо Курута.

«Матч против «Ман Сити»? Мы настроены оптимистично, это будет ровная игра и хорошее шоу для всех. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов и для этого нам нужно побеждать лучших соперников.

Курута и Милитао уже тренируются с командой. Мы используем перерыв на матчи сборных, чтобы они вошли в ритм. Думаю, что они будут готовы к матчу Ла Лиги против «Атлетика» и к противостоянию Лиги чемпионов против «горожан», – отметил Анчелотти.

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Эдер Милитао Тибо Куртуа Реал Мадрид Карло Анчелотти Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Источник Twitter
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