Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих раундов Лиги чемпионов 2023/24.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов борьбу продолжают 8 европейских грандов.

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В результате жеребьевки образовались яркие пары 1/4 финала.

Английский Арсенал с украинцем Александром Зинченком сыграет против Баварии из Германии.

Мадридский Реал с голкипером Андреем Луниным дважды встретится с Манчестер Сити из Англии.

Также в 1/4 финала сыграют: Атлетико М (Испания) – Боруссия Д (Германия), ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания).

Четвертьфиналы состоятся 9/10 и 16/17 апреля, полуфиналы пройдут 30 апреля / 1 мая и 7/8 мая. Финальный матч запланирован на 1 июня в Лондоне на стадион Уэмбли.

Лига чемпионов 2023/24

1/4 финала, 9/10 и 16/17 апреля

Арсенал (Англия) – Бавария (Германия)

Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) Атлетико Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)

Атлетико Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия) Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)

Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия) ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания)

1/2 финала, 30 апреля / 1 мая и 7/8 мая.

Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 4 Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3

Финал, 1 июня, Лондон, Уэмбли