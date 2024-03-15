Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
В Ньоне определили контуры финальной стадии евросезона
15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих раундов Лиги чемпионов 2023/24.
На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов борьбу продолжают 8 европейских грандов.
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В результате жеребьевки образовались яркие пары 1/4 финала.
Английский Арсенал с украинцем Александром Зинченком сыграет против Баварии из Германии.
Мадридский Реал с голкипером Андреем Луниным дважды встретится с Манчестер Сити из Англии.
Также в 1/4 финала сыграют: Атлетико М (Испания) – Боруссия Д (Германия), ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания).
Четвертьфиналы состоятся 9/10 и 16/17 апреля, полуфиналы пройдут 30 апреля / 1 мая и 7/8 мая. Финальный матч запланирован на 1 июня в Лондоне на стадион Уэмбли.
Лига чемпионов 2023/24
1/4 финала, 9/10 и 16/17 апреля
- Арсенал (Англия) – Бавария (Германия)
- Атлетико Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)
- Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
- ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания)
1/2 финала, 30 апреля / 1 мая и 7/8 мая.
- Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 4
- Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3
Финал, 1 июня, Лондон, Уэмбли
- Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
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