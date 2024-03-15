Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
15 марта 2024, 13:15 | Обновлено 15 марта 2024, 13:40
11498
35

Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

В Ньоне определили контуры финальной стадии евросезона

15 марта 2024, 13:15 | Обновлено 15 марта 2024, 13:40
11498
35
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
УЕФА

15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих раундов Лиги чемпионов 2023/24.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов борьбу продолжают 8 европейских грандов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В результате жеребьевки образовались яркие пары 1/4 финала.

Английский Арсенал с украинцем Александром Зинченком сыграет против Баварии из Германии.

Мадридский Реал с голкипером Андреем Луниным дважды встретится с Манчестер Сити из Англии.

Также в 1/4 финала сыграют: Атлетико М (Испания) – Боруссия Д (Германия), ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания).

Четвертьфиналы состоятся 9/10 и 16/17 апреля, полуфиналы пройдут 30 апреля / 1 мая и 7/8 мая. Финальный матч запланирован на 1 июня в Лондоне на стадион Уэмбли.

Лига чемпионов 2023/24

1/4 финала, 9/10 и 16/17 апреля

  • Арсенал (Англия) – Бавария (Германия)
  • Атлетико Мадрид (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
  • ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания)

1/2 финала, 30 апреля / 1 мая и 7/8 мая.

  1. Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 4
  2. Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3

Финал, 1 июня, Лондон, Уэмбли

  • Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

По теме:
С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
«Хаверц, жду встречи». Мюллер отреагировал на результаты жеребьевки ЛЧ
Самый трудный соперник для Лунина? История противостояний Реал – Ман Сити
Барселона Боруссия Дортмунд жеребьевка Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити жеребьевка Лиги чемпионов ПСЖ Лига чемпионов Андрей Лунин Александр Зинченко выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
Теннис | 15 марта 2024, 10:40 4
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения

Даниил был близок к очередному срыву

Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Теннис | 14 марта 2024, 22:05 1
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»

Украинка прокомментировала победу над Анастасией Потаповой в Индиан-Уэллс

Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Футбол | 14.03.2024, 13:16
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока Полесья
Футбол | 15.03.2024, 09:59
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока Полесья
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока Полесья
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2024, 22:59
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Комментарии 36
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
COBA
Краса. Має бути смачно. На цій стадії таке не часто буває)
Ответить
+2
KIPR ALECS
ну смотря на всех тостосумов...буду топить за победителя Атлетико-Боруссия
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Sheva19
Реал от поражения может спасти только Лунин 
Ответить
+2
Max-Morlock
Реал - МС -   украли финальную игру 
Ответить
+1
Oliynuk_sport
Фінал ПС,Ж - Арсенал
Ответить
0
Oliynuk_sport
Супер матчі, вболіватиму за ПСЖ, Боруссію, Арсенал і Реал
Ответить
0
antt
Минулого року Баварія потрапила на сіті. Цього разу арсенал і Баварія не така сильна хоча з англійським кейном. А арсенал з хаверцом, хоча не дуже рівноцінні однак. А матчі Атлетіко - борусія це взагалі напів ліга Європи. Знову інтер мав би шанс якби не депай. А що буде в парі псж Барселона без мессі це ще велике питання. В принципі всі рівноцінні суперники. Реал і Сіті - цьому доказ. 
Ответить
0
Sheva19
У Лунина супер шанс .Отстоять на ноль в двух матчах с Мансити и Куртуа будет искать новый клуб
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ViAn
Фінал в 1/4. Але у інших підвищуються шанси. І це добре. Якась інтрига є.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
fly
Нажаль найкращий (теоритично) варіант фіналу побачемо не в фіналі а в 1\4.
Но з іншої сторони... побачимо...
Ответить
0
0963691185
атлетіко-псж, баварія -мансіті
Ответить
0
Alex Komnin
Це хто, Париж - гранд?
Ответить
0
Sheva19
Я угодал две пары .Реал Мансити Атлетико Борусия
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Sunrise
Всё супер пока! Финал Арсенал-ПСЖ. Арсенал просто сильный, ПСЖ чуть легче жребий.
Ответить
-1
Умник
За Баварию Реал Псж Дортмунд
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Anna.
Цікаві пари, без явних фаворитів. 
Ответить
-1
Ivan Grumeza
все пары классные. Очень жаль, что по 2 матча будут одновременно. прийдется 2 ноутбука рядом ставить
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Sheva19
Финал Мансити ПСЖ
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Sheva19
На Уэмбли должен играть Арсенал или Немцы 
Ответить
-3
Sheva19
Надеюсь ПСЖ выиграет у нулячей Барсы 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
15.03.2024, 00:10 12
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
14.03.2024, 03:25 6
Футбол
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
13.03.2024, 10:32 26
Футбол
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
14.03.2024, 06:25 4
Теннис
Партнер Месси в Интер Майами – потенциальный миллиардер. Что о нем известно
Партнер Месси в Интер Майами – потенциальный миллиардер. Что о нем известно
13.03.2024, 12:49 1
Футбол
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
13.03.2024, 15:49 7
Футбол
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
13.03.2024, 09:59 3
Теннис
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
14.03.2024, 19:07 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем