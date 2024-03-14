В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Жеребьевка стадии 1/4 финала главного еврокубка пройдет 15 марта
Вечером 13 марта состоялись заключительные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Борьбу продолжают только фавориты турнира, доказавшие свое превосходство над соперниками.
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Боруссия Дортмунд нанесла поражение ПСВ (2:0) после ничьей в первом матче (1:1). У хозяев поля отличились Джейдон Санчо и Марко Ройс.
Для определения победителя в матче Атлетико Мадрид и Интера понадобилась серия пенальти (2:1, пен. 3:2), при этом хозяева поля благодаря голу Мемфиса Депая сумели отыграть фору в один мяч после первой игры (0:1).
Определены все 8 участников четвертьфиналов ЛЧ
- 🔹 Реал Мадрид (Испания)
- 🔹 Барселона (Испания)
- 🔹 Атлетико Мадрид (Испания)
- 🔹 Манчестер Сити (Англия)
- 🔹 Арсенал (Англия)
- 🔹 Бавария (Германия)
- 🔹 Боруссия Дортмунд (Германия)
- 🔹 ПСЖ (Франция)
Представительство стран: Испания – 3, Англия и Германия – по 2, Франция – 1. У Италии клубов в ЛЧ не осталось.
Жеребьевка четвертьфинальных пар Лиги чемпионов пройдет 15 марта в 13:00 по Киеву.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответный матч, 12 марта
Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:0
Голы: Джейдон Санчо, 3, Марко Ройс, 90+5.
Первый матч – 1:1
Атлетико Мадрид (Испания) – Интер (Италия) – 2:1 (пен – 3:2)
Голы: Гризманн, 35, Депай, 87 – Димарко, 33
Первый матч – 0:1
Результаты 1/8 финала
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