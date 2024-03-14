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Лига чемпионов
14 марта 2024, 01:15 | Обновлено 14 марта 2024, 01:29
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В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Жеребьевка стадии 1/4 финала главного еврокубка пройдет 15 марта

14 марта 2024, 01:15 | Обновлено 14 марта 2024, 01:29
189
0
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 марта состоялись заключительные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Борьбу продолжают только фавориты турнира, доказавшие свое превосходство над соперниками.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Боруссия Дортмунд нанесла поражение ПСВ (2:0) после ничьей в первом матче (1:1). У хозяев поля отличились Джейдон Санчо и Марко Ройс.

Для определения победителя в матче Атлетико Мадрид и Интера понадобилась серия пенальти (2:1, пен. 3:2), при этом хозяева поля благодаря голу Мемфиса Депая сумели отыграть фору в один мяч после первой игры (0:1).

Определены все 8 участников четвертьфиналов ЛЧ

  • 🔹 Реал Мадрид (Испания)
  • 🔹 Барселона (Испания)
  • 🔹 Атлетико Мадрид (Испания)
  • 🔹 Манчестер Сити (Англия)
  • 🔹 Арсенал (Англия)
  • 🔹 Бавария (Германия)
  • 🔹 Боруссия Дортмунд (Германия)
  • 🔹 ПСЖ (Франция)

Представительство стран: Испания – 3, Англия и Германия – по 2, Франция – 1. У Италии клубов в ЛЧ не осталось.

Жеребьевка четвертьфинальных пар Лиги чемпионов пройдет 15 марта в 13:00 по Киеву.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 12 марта

Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:0

Голы: Джейдон Санчо, 3, Марко Ройс, 90+5.

Первый матч – 1:1

Атлетико Мадрид (Испания) – Интер (Италия) – 2:1 (пен – 3:2)

Голы: Гризманн, 35, Депай, 87 – Димарко, 33

Первый матч – 0:1

Результаты 1/8 финала

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Источник Sport.ua
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