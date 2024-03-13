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Лига Чемпионов
Проходит дальше Боруссия Д
13.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 0
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 марта 2024, 23:55 | Обновлено 13 марта 2024, 23:58
176
2

Боруссия Д обыграла ПСВ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Голы в матче для хозяев поля забили Джейдон Санчо и Марко Ройс

13 марта 2024, 23:55 | Обновлено 13 марта 2024, 23:58
176
2
Боруссия Д обыграла ПСВ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд обыграла ПСВ (2:0).

Первый матч состоялся в Эйндховене и завершился вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В ответной уже на 3-й минуте счет был открыт. Джейдон Санчо забил быстрый гол для Боруссии Д дальним ударом (1:0).

Во втором тайме, на 77-й минуте, Никлас Фуллкруг отправил мяч в ворота гостей после навеса со штрафного, однако судьи с помощью VAR гол не засчитали и-за минимального офсайда.

Хавбек немецкой команды Марко Ройс поставил точку в матче на 90+5 минуте матча (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боруссии Д и ПСВ

Боруссия Дортмунд вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, жеребьевка этой стадии пройдет 15 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:0

Гол: Джейдон Санчо, 3, Марко Ройс, 90+5.

Первый матч – 1:1

ГОЛ! 1:0. Джейдон Санчо, 3 мин.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Джейдон Санчо ПСВ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСВ отчеты Никлас Фуллкруг Марко Ройс
Источник Sport.ua
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PUMA
Из 8 клубов 1/4. Боруссия и Барса 2 жертвы!!
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avk2307
Як і Арсенал  з нервами, але хоч без пенальті.
Хоча на 90+3 Люк де Йонг вибачив Борусію. 
Дортмунд з перемогою!!!!
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