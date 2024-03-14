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Проходит дальше Боруссия Д
13.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 0
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
14 марта 2024, 04:10 |
62
0

Эдин ТЕРЗИЧ: «Защищались страстно. Мой голос пропал. Очень утомительно»

Главный тренер Боруссии Дортмунд прокомментировал победу над ПСВ в ЛЧ

14 марта 2024, 04:10 |
62
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «Защищались страстно. Мой голос пропал. Очень утомительно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Боруссия» Дортмунд и ПСВ. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого коллектива [первый поединок – 1:1].

После завершения встречи главный тренер хозяев Эдин Терзич прокомментировал победу своих подопечных:

«Сегодня мы действительно упорным трудом заслужили место в четвертьфинале. В начале игры мы отыграли, пожалуй, лучшие 30 минут в сезоне. После этого мы должны были забить больше голов в этом прессинговом этапе. К сожалению, во втором тайме мы перестали так играть, но защищались страстно. Мой голос пропал; это было очень утомительно для меня сегодня. Я очень горжусь тем, что был частью этого вечера».

Голкипер Боруссии Д Грегор Кобель:

«Это мега-приятно. Я очень жду следующего раунда. Мы не давали им дышать первые 30 минут. Именно тогда мы заслужили лидерство. Затем мы также показали, что можем сохранить ворота сухими. Во втором тайме они, естественно, создали моменты, но мы держались. Теперь я с нетерпением жду встречи с очень сильным противником в следующем раунде. Сегодняшняя игра определенно придаст нам импульс».

Капитан Боруссии Д Эмре Джан:

«Первые полчаса прошли с нашей стороны очень хорошо. После этого мы недостаточно двигались и не проявили достаточно смелости. Нам не всегда удавалось оказать на них давление в атаке. Теперь мы с нетерпением ждем четвертьфинала. Там ждут большие команды. Мы поедем туда и, надеюсь, победим».

Капитан Боруссии Д Джейдон Санчо:

«Мы знали, что будет тяжело, но у нас всегда было преимущество, потому что мы были перед нашими домашними болельщиками. Из разговоров с командой в раздевалке я понял, что мы в деле. Мы придерживались своего плана на игру от первого свистка до последнего. Я просто рад, что мы одержали победу.

Это было похоже на облегчение. Я просто хотел хорошо начать игру, и нет лучшего чувства, чем это. Я благодарен, что забил гол для команды. У меня всегда было особое место для дортмундской «Боруссии»: именно здесь я сделал себе имя. Я должен быть благодарен им и моим товарищам по команде за веру в меня».

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Боруссия Д).
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Эдин Терзич Грегор Кобель Эмре Джан Джейдон Санчо пресс-конференция Боруссия Дортмунд ПСВ Боруссия Д - ПСВ Лига чемпионов
Источник УЕФА
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