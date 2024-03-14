Тренер ПСВ: «Мы доминировали в игре, но финальные пас не удался»
Петер Бош прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов
13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Боруссия» Дортмунд и ПСВ. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого коллектива [первый поединок – 1:1].
После завершения встречи главный тренер гостей Петер Бош прокомментировал поражение своих подопечных:
«Мы плохо начали игру. Спустя 30 минут мы взяли игру в свои руки, но, к сожалению, из-за давления не забили ни одного гола. Мы доминировали в игре, но финальный пас не удался. Возможно, здесь произошло какое-то невезение. Очень больно, что мы сегодня здесь проиграли. Вылет из Лиги чемпионов всегда очень болезненный.
У нас часто был свободный центральный защитник, но это означало, что нам не хватало человека где-то еще. После этого мы перешли на игру один на один по всему полю, и после этого дела пошли намного лучше».
Полузащитник ПСВ Джои Верман:
«На самом деле, проблема для нас была не в первом тайме, а после перерыва. Мы играли очень хорошо, доминировали, но не использовали свои моменты. Я не знаю, что сказать. Я очень раздражен.
Первые 30 минут мы были в центре поля, потому что не хотели выходить один на один сзади. Но затем тренер сказал мне двигаться вперед на их правую половину поля, и после этого мы стали гораздо лучше контролировать игру».
Видеообзор матча Боруссия Д – ПСВ – 2:0
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