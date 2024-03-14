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  4. Тренер ПСВ: «Мы доминировали в игре, но финальные пас не удался»
Лига чемпионов
14 марта 2024, 03:45 |
60
0

Тренер ПСВ: «Мы доминировали в игре, но финальные пас не удался»

Петер Бош прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

14 марта 2024, 03:45 |
60
0
Тренер ПСВ: «Мы доминировали в игре, но финальные пас не удался»
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Бош

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Боруссия» Дортмунд и ПСВ. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого коллектива [первый поединок – 1:1].

После завершения встречи главный тренер гостей Петер Бош прокомментировал поражение своих подопечных:

«Мы плохо начали игру. Спустя 30 минут мы взяли игру в свои руки, но, к сожалению, из-за давления не забили ни одного гола. Мы доминировали в игре, но финальный пас не удался. Возможно, здесь произошло какое-то невезение. Очень больно, что мы сегодня здесь проиграли. Вылет из Лиги чемпионов всегда очень болезненный.

У нас часто был свободный центральный защитник, но это означало, что нам не хватало человека где-то еще. После этого мы перешли на игру один на один по всему полю, и после этого дела пошли намного лучше».

Полузащитник ПСВ Джои Верман:

«На самом деле, проблема для нас была не в первом тайме, а после перерыва. Мы играли очень хорошо, доминировали, но не использовали свои моменты. Я не знаю, что сказать. Я очень раздражен.

Первые 30 минут мы были в центре поля, потому что не хотели выходить один на один сзади. Но затем тренер сказал мне двигаться вперед на их правую половину поля, и после этого мы стали гораздо лучше контролировать игру».

Видеообзор матча Боруссия Д – ПСВ – 2:0

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Петер Бош Джои Верман пресс-конференция Лига чемпионов ПСВ Боруссия Дортмунд Боруссия Д - ПСВ
Источник УЕФА
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