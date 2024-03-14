У WhoScored и УЕФА разные мнения. Кто лучший игрок матча Боруссия Д – ПСВ?
13 марта немецкий клуб выбил нидерландскую команду из Лиги чемпионов
13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Боруссия» Дортмунд и ПСВ. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого коллектива [первый поединок – 1:1].
После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Джейдона Санчо лучшим игроком матча. Англичанин забил первый гол в противостоянии на 3-й минуте.
«Он очень хорошо начал игру, сделав несколько хороших выходов один на один и нанес отличный удар из-за пределов штрафной, забив первый гол», – прокомментировали в УЕФА игру Санчо.
Авторитетный портал WhoScored поставил Санчо оценку в 7.9 баллов. Лучшим, по мнению WhoScored, стал кипер «Боруссии Д» Грегор Кобель (8.4).
Оценки WhoScored за матч Боруссия Д – ПСВ – 2:0
🏆 well deserved, @Sanchooo10 👏#BVBPSV pic.twitter.com/LKTygctWZg— Borussia Dortmund (@BVB) March 13, 2024
ALLES gehalten 🐙#BVBPSV pic.twitter.com/E2wU7bcY77— Borussia Dortmund (@BVB) March 13, 2024
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Клуб выиграл 28 матчей подряд