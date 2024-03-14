У WhoScored и УЕФА разные мнения. Кто лучший игрок матча Боруссия Д – ПСВ?

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Боруссия» Дортмунд и ПСВ. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого коллектива [первый поединок – 1:1].

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Джейдона Санчо лучшим игроком матча. Англичанин забил первый гол в противостоянии на 3-й минуте.

«Он очень хорошо начал игру, сделав несколько хороших выходов один на один и нанес отличный удар из-за пределов штрафной, забив первый гол», – прокомментировали в УЕФА игру Санчо.

Авторитетный портал WhoScored поставил Санчо оценку в 7.9 баллов. Лучшим, по мнению WhoScored, стал кипер «Боруссии Д» Грегор Кобель (8.4).

Оценки WhoScored за матч Боруссия Д – ПСВ – 2:0

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