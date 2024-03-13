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Лига Чемпионов
Боруссия Д
13.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 марта 2024, 13:18 |
35
0

Боруссия Дортмунд – ПСВ. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 13 марта в 22:00 по Киеву

13 марта 2024, 13:18 |
35
0
Боруссия Дортмунд – ПСВ. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта на «Сигнал Идуна Парк» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» (Дортмунд) сыграет против ПСВ. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда в прошлом сезоне была буквально в одном голе и одном очке от чемпионства. Точнее, она сама упустила серебряную салатницу, не выиграв у скромного Майнца в крайнем туре 2022/2023. Сейчас же идет борьба за 4-ю позицию против РБ Лейпциг, и развязка может быть только в мае. Зато черно-желтые ухитрились выйти победителями из крайне непростой группы, где соперниками были представителями топ-чемпионатов Европы, Милан, Ньюкасл и ПСЖ, причем выход в плей-офф был оформлен досрочно. Но потом, в 1/8 финала, шмели ограничились только ничьей 1-1 в Эйндховене, будучи явным фаворитом пары. Причем Мален отметился в ворота не чужого для себя сопернику в середине 1-го тайма, но потом позволили хозяевам сровнять счет.

ПСВ

Клуб не прогадал, сделав ставку на Петера Боса. Тот противоречиво и, скорее, неудачно поработал за пределами родины, в том числе и в Дортмунде. Но как только специалист вернулся в Нидерланды, так он сразу выиграл с новыми подопечными трофей. Да, только Суперкубок, но зато с победой над действующим чемпионом, Фейеноордом. И потом именно вечного конкурента из Роттердама уверенно обогнали в Эредивизии - ну, а Аякс только антирекорды штамповал в первом круге, да и сейчас ему не до борьбы за трофеи. Нарастив гандикап в 10 очков, красно-белые могут сосредоточиться на выступлении в Лиге чемпионов. Там получилось выйти из группы, пусть и со 2-го места. А потом, получив в соперники представителя соседней Германии, ему дали бой. Правда, ограничившись ничьей 1-1 - но ведь и немцам дома для прохода дальше тоже нужно выигрывать.

Статистика личных встреч

В 2002-м году стороны играли на групповом этапе, и шмели были лучше: победа на выезде и ничья дома. А вот в 2017-м году они оформили разгром 4-1, но в товарищеском поединке.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут довольно упорной борьбы, но с преимуществом немцев. Будет довольно зрелищно - команды должны пробить отметку в тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,62).

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Источник Sport.ua
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