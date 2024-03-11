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Лига Чемпионов
Боруссия Д
13.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 марта 2024, 11:23 | Обновлено 11 марта 2024, 11:26
36
0

Боруссия Д – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 марта в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов

11 марта 2024, 11:23 | Обновлено 11 марта 2024, 11:26
36
0
Боруссия Д – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Эйндховене на стадионе «Филипс» и завершился вничью (1:1).

Ответный поединок проходит в Дортмунде. Правило выездного гола не действует.

Немецкая «Боруссия» Дортмунд выиграла группу F, набрав 11 очков из 18. Также в плей-офф прошел «ПСЖ» (8). «Милан» отправился в Лигу Европы (8), а «Ньюкасл» выбыл из турнира (5).

Нидерландский ПСВ Эйндховен занял второе место в группе B, набрав 9 очков из 18 и опередив «Ланс» (8) и «Севилья» (2). Победителем этого квартета стал «Арсенал» (13).

Боруссия Д – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Боруссия Дортмунд ПСВ смотреть онлайн Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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