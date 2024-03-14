Боруссия Д – ПСВ – 2:0. Джейдон Санчо и Марко Ройс. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Вечером 13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд обыграла ПСВ (2:0). Первый матч состоялся в Эйндховене и завершился вничью (1:1).
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В ответной уже на 3-й минуте счет был открыт. Джейдон Санчо забил быстрый гол для Боруссии Д дальним ударом (1:0).
Хавбек немецкой команды Марко Ройс поставил точку в матче на 90+5 минуте матча (2:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боруссии Д и ПСВ
Боруссия Дортмунд вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, жеребьевка этой стадии пройдет 15 марта.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответный матч, 13 марта
Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:0
Гол: Джейдон Санчо, 3, Марко Ройс, 90+5.
Первый матч – 1:1
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Джейдон Санчо, 3 мин.
ГОЛ! 2:0. Марко Ройс, 90+5 мин.
События матча
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