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Лига Чемпионов
Проходит дальше Боруссия Д
13.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 0
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
14 марта 2024, 00:25 | Обновлено 14 марта 2024, 00:48
438
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Боруссия Д – ПСВ – 2:0. Джейдон Санчо и Марко Ройс. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

14 марта 2024, 00:25 | Обновлено 14 марта 2024, 00:48
438
0
Боруссия Д – ПСВ – 2:0. Джейдон Санчо и Марко Ройс. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд обыграла ПСВ (2:0). Первый матч состоялся в Эйндховене и завершился вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В ответной уже на 3-й минуте счет был открыт. Джейдон Санчо забил быстрый гол для Боруссии Д дальним ударом (1:0).

Хавбек немецкой команды Марко Ройс поставил точку в матче на 90+5 минуте матча (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боруссии Д и ПСВ

Боруссия Дортмунд вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, жеребьевка этой стадии пройдет 15 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:0

Гол: Джейдон Санчо, 3, Марко Ройс, 90+5.

Первый матч – 1:1

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Джейдон Санчо, 3 мин.

ГОЛ! 2:0. Марко Ройс, 90+5 мин.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд ПСВ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСВ видео голов и обзор Джейдон Санчо Марко Ройс
Источник Sport.ua
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