Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти

Миланский «Интер» и мадридский «Атлетико» в среду, 13 марта, встретились в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче «Интер» одержал победу с минимальным счетом. Решающий гол был забит за одиннадцать минут до окончания основного времени. Его автором стал Арнаутович, добивший мяч в ворота после сейва голкипера «Атлетико» Облака.

Мадридцы начали ответный матч с традиционного для себя стартового натиска. На 6-й минуте Зоммер спас «Интер» после удара Лино, который на левом фланге обыграл нескольких футболистов лидера чемпионата Италии. В дальнейшем игра выровнялась. Команды искали пути к воротам друг друга. Возможность для взятия ворот имел Дюмфрис, пробивший из пределов штрафной, однако Облак сумел среагировать и совершить сейв. В составе «Атлетико» мог отличиться Мората, после удара которого со второго этажа Зоммер в падении забрал мяч в руки.

twitter.com/Inter_en

На 33-й минуте «Интер» открыл счет в матче. Итальянцы в несколько пасов в одно-два прикосновения разыграли классную комбинацию на левом фланге. После передачи от лицевой линии Димарко пробил примерно с 8 метров – мяч оказался в сетке ворот. Через две минуты хозяева забили ответный гол. Коке с радиуса забросил в штрафную, Павар не сумел выбить мяч, он отскочил за спину Бастони, а там был Гризманн, который с близкого расстояния не промахнулся.

События во втором тайме происходили по схожему сценарию. Снова активная начальная пятнадцатиминутка от «Атлетико», а затем равная игра. Обе команды имели несколько возможностей для взятия ворот, но не использовали их. За десять минут до завершения второй половины встречи мадридцы значительно активизировались и организовали штурм ворот «Интера». На 86-й минуте Депай пробил с линии штрафной площадки, мяч попал в штангу. Зоммер не смог би спасти команду, если бы мяч летел в ворота. Через минуту Депай все же забил гол. Коке классным пасом нашел Мемфиса в штрафной, а тот из-под де Врея пробил точно в дальний нижний угол ворот. На последней компенсированной минуте «Атлетико» едва не вырвал выход в четвертьфинал: Гризманн выдал пас на Рикельме, тот мощно пробивший с 11 метров, но мяч пролетел выше ворот.

twitter.com/Atleti

В экстра-таймах команды не стали ждать серии пенальти и играли активно. Были голевые моменты и у хозяев, и у гостей, но забить решающий гол никто не смог. Героем послематчевых пенальти стал голкипер «Атлетико» Облак. Он отразил два удара подряд. Его визави Зоммер сумел парировать только один удар. Решающий пенальти не забил капитан «Интера» Лаутару Мартинес – он пробил намного выше ворот.

«Интер» потерпел первое поражение в 2024 году. Его беспроигрышная серия продолжалась тринадцать матчей. «Атлетико» традиционно для себя на характере одержал тяжелую победу.

twitter.com/Inter_en

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

«Атлетико» – «Интер» – 2:1 (первый матч – 0:1). Серия пенальти - 3:2.

Голы: Гризманн (35), Депай (87)- Димарко (33).

Предупреждения: Эрмосо (41), Коке (90) - Чалханоглу (104), Биссек (118).

«Атлетико»: Облак, Эромосо, Витсель, Савич, Лино (Рикельме, 71), Де Пауль (Корреа, 71), Коке, Льоренте (Аспиликуета, 99), Молина (Барриос, 79), Мората (Депай, 79), Гризманн (Сауль, 106).

«Интер»: Зоммер, Бастони (Ачерби, 72), Де Врей, Павар, Димарко (Биссек, 84), Мхитарян (Клаассен, 111), Чалханоглу, Барелла (Фраттези, 84), Дюмфрис (Дармиан, 72), Тюрам (Алексис Санчес, 102), Лаутаро Мартинес.

Стадион: «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания).

АТЛЕТИКО — ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА