13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан.

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Поединок прошел на стадионе «Метрополитано» в столице Испании. Основное время игры завершилось со счетом 2:1. В экстратаймах команды не забили, в серии пенальти точнее оказались «матрасники» – 3:2.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч. 13 марта

Атлетико Мадрид – Интер Милан – 2:1 [первый поединок – 0:1] (пен. 3:2)

Голы: Гризманн, 35, Депай, 87 – Димарко, 33

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Дімарко, 33 хв.

ГОЛ! 1:1 Грізманн, 35 хв.

ГОЛ! 2:1 Депай, 87 мин.