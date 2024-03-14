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Лига Чемпионов
Проходит дальше Атлетико Мадрид
13.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 1
3 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 марта 2024, 00:59 | Обновлено 14 марта 2024, 01:30
2103
0

Атлетико – Интер – 2:1 (пен. 3:2). Лаутаро пробил выше. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

14 марта 2024, 00:59 | Обновлено 14 марта 2024, 01:30
2103
0
Атлетико – Интер – 2:1 (пен. 3:2). Лаутаро пробил выше. Видео голов и обзор
ФК Атлетико Мадрид

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Метрополитано» в столице Испании. Основное время игры завершилось со счетом 2:1. В экстратаймах команды не забили, в серии пенальти точнее оказались «матрасники» – 3:2.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч. 13 марта

Атлетико Мадрид – Интер Милан 2:1 [первый поединок – 0:1] (пен. 3:2)

Голы: Гризманн, 35, Депай, 87 – Димарко, 33

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Дімарко, 33 хв.

ГОЛ! 1:1 Грізманн, 35 хв.

ГОЛ! 2:1 Депай, 87 мин.

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Франческо Ачерби (Интер Милан).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Родриго Рикельме (Атлетико Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Мемфис Депай (Атлетико Мадрид).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Атлетико Мадрид).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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