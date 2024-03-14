Атлетико – Интер – 2:1 (пен. 3:2). Лаутаро пробил выше. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан.
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Поединок прошел на стадионе «Метрополитано» в столице Испании. Основное время игры завершилось со счетом 2:1. В экстратаймах команды не забили, в серии пенальти точнее оказались «матрасники» – 3:2.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответный матч. 13 марта
Атлетико Мадрид – Интер Милан – 2:1 [первый поединок – 0:1] (пен. 3:2)
Голы: Гризманн, 35, Депай, 87 – Димарко, 33
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Дімарко, 33 хв.
ГОЛ! 1:1 Грізманн, 35 хв.
ГОЛ! 2:1 Депай, 87 мин.
События матча
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