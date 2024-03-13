Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
13.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 марта 2024, 13:13 |
73
0

Атлетико – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 13 марта в 22:00 по Киеву

13 марта 2024, 13:13 |
73
0
Атлетико – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта на «Метрополитано» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» сыграет против «Интера». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда проводит не лучший, но и не провальный, довольно противоречивый сезон. С одной стороны, получилось впервые за последние годы пробиться в полуфинал кубка страны, но только для того, чтобы там дважды проиграть в принципиальных противостояниях с не чужому себе Атлетику. Кроме того, баски угрожают (при помощи другой сенсации сезона, Жироны) вытеснить столичный гранд из квартета лучших в Примере. Впрочем, уже весна, а пока что есть зазор перед преследователями. Наконец, в Лиге чемпионов после провала прошлого цикла, с 4-м местом в группе, прошлой осенью получилось с запасом выиграть квартет. Но на жеребьевке в 1/8 финала испанцы получили, возможно, сложнейшего из всех возможных противников - Интер. И проиграли ему на выезде, правда, не безнадежно, 0-1.

Интер

Клуб не просто может, но и обязан весной сосредоточиться на борьбе за Лигу чемпионов. Ведь на внутренней арене задач у черно-синих уже не осталось вообще. Суперкубок взят, в 3-й раз кряду при Симоне Индзаги, правда, при этом допустили параллельно осечку в кубке, проиграв дома в экстра-тайме Болонье. Ну, а в Серии А осталось просто дождаться оформления скудетто, что стало уже формальностью. Так что все силы можно бросить на Лигу чемпионов. Но на групповом этапе финалист-2023, не сумев обыграть хотя бы раз Реал Сосьедад, был только вторым в группе, и закономерно получил сложного соперника уже в 1/8 финала. Впрочем, в Милане не тушевались, и вполне по делу справились, за счет гола Арнаутовича распечатав разок Облака. Хотя все равно поездка в Мадрид будет сложной.

Статистика личных встреч

В 2010-м году стороны разыграли Суперкубок УЕФА, в котором уверенно выиграли испанцы. Но потом, через 8 лет, был реванш итальянцев, пусть они оформили 1-0 в неофициальном, пусть и престижном, Международном кубке чемпионов.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Но им главное не пропустить, так что напрашивается ставка на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,81).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Боруссия Дортмунд – ПСВ. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Аксель ВИТСЕЛЬ: «Игра против Интера будет для нас нелегкой»
Симоне ИНДЗАГИ: «Мы должны забыть о победе в первом матче»
Атлетико Мадрид Интер Милан Атлетико - Интер Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
Футбол | 12 марта 2024, 16:05 0
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?

Сборная Украины U-17 проводит последний матч квалификации Евро-2024

Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Футбол | 13 марта 2024, 00:53 17
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут

Давид Рая принес победу лондонскому клубу

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Футбол | 13.03.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Футбол | 13.03.2024, 07:02
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Хави подтвердил, что уйдет из Барселоны, даже если команда выиграет ЛЧ
Футбол | 13.03.2024, 09:47
Хави подтвердил, что уйдет из Барселоны, даже если команда выиграет ЛЧ
Хави подтвердил, что уйдет из Барселоны, даже если команда выиграет ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
11.03.2024, 17:21 4
Футбол
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
12.03.2024, 08:53
Теннис
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии
11.03.2024, 12:05
Бокс
Интрига в борьбе за Глобусы, фантомная победа Фийона Майе
Интрига в борьбе за Глобусы, фантомная победа Фийона Майе
11.03.2024, 12:45 4
Биатлон
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
12.03.2024, 10:56 4
Футбол
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
12.03.2024, 00:05 10
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
12.03.2024, 00:50 1
Футбол
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
Снова она. Стала известна следующая соперница Костюк в Индиан-Вэллс
11.03.2024, 08:16 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем