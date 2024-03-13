Атлетико Мадрид

13 марта на «Метрополитано» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» сыграет против «Интера». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда проводит не лучший, но и не провальный, довольно противоречивый сезон. С одной стороны, получилось впервые за последние годы пробиться в полуфинал кубка страны, но только для того, чтобы там дважды проиграть в принципиальных противостояниях с не чужому себе Атлетику. Кроме того, баски угрожают (при помощи другой сенсации сезона, Жироны) вытеснить столичный гранд из квартета лучших в Примере. Впрочем, уже весна, а пока что есть зазор перед преследователями. Наконец, в Лиге чемпионов после провала прошлого цикла, с 4-м местом в группе, прошлой осенью получилось с запасом выиграть квартет. Но на жеребьевке в 1/8 финала испанцы получили, возможно, сложнейшего из всех возможных противников - Интер. И проиграли ему на выезде, правда, не безнадежно, 0-1.

Интер

Клуб не просто может, но и обязан весной сосредоточиться на борьбе за Лигу чемпионов. Ведь на внутренней арене задач у черно-синих уже не осталось вообще. Суперкубок взят, в 3-й раз кряду при Симоне Индзаги, правда, при этом допустили параллельно осечку в кубке, проиграв дома в экстра-тайме Болонье. Ну, а в Серии А осталось просто дождаться оформления скудетто, что стало уже формальностью. Так что все силы можно бросить на Лигу чемпионов. Но на групповом этапе финалист-2023, не сумев обыграть хотя бы раз Реал Сосьедад, был только вторым в группе, и закономерно получил сложного соперника уже в 1/8 финала. Впрочем, в Милане не тушевались, и вполне по делу справились, за счет гола Арнаутовича распечатав разок Облака. Хотя все равно поездка в Мадрид будет сложной.

Статистика личных встреч

В 2010-м году стороны разыграли Суперкубок УЕФА, в котором уверенно выиграли испанцы. Но потом, через 8 лет, был реванш итальянцев, пусть они оформили 1-0 в неофициальном, пусть и престижном, Международном кубке чемпионов.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Но им главное не пропустить, так что напрашивается ставка на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,81).