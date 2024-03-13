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Атлетико Мадрид
13.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Интер Милан
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Лига чемпионов
13 марта 2024, 02:10 | Обновлено 13 марта 2024, 02:14
17
0

Атлетико – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

13 марта 2024, 02:10 | Обновлено 13 марта 2024, 02:14
17
0
Атлетико – Интер. Текстовая трансляция матча

Миланский «Интер» и мадридский «Атлетико» в среду, 13 марта, проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче «Интер» одержал победу с минимальным счетом. Решающий гол был забит за одиннадцать минут до конца основного времени. Его автором стал Арнаутович, добил мяч в ворота после сейва голкипера «Атлетико» Облака.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Интер», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Интер Милан Атлетико Мадрид Лига чемпионов текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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