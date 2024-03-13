Атлетико Мадрид

Атлетико – Интер. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
Миланский «Интер» и мадридский «Атлетико» в среду, 13 марта, проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом матче «Интер» одержал победу с минимальным счетом. Решающий гол был забит за одиннадцать минут до конца основного времени. Его автором стал Арнаутович, добил мяч в ворота после сейва голкипера «Атлетико» Облака.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Интер», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
8–11 марта состоялись матчи 28-го тура Ла Лиги
Британец еще до боя планировал, что завершит карьеру