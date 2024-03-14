Симеоне оценил матч в ЛЧ, в котором Атлетико удалось выиграть по пенальти

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан. Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу «матрасников» [первый поединок – 0:1]. В овертаймах клубы не забили, в серии пенальти точнее оказался испанский коллектив – 3:2.

После завершения встречи главный тренер «матрасников» Диего Симеоне прокомментировал победу своих подопечных:

«Я очень восхищаюсь нашими фанатми – прием, который они нам оказали сегодня, когда мы прибыли на стадион и в начале матча, был очень эмоциональным. Мы пришли к этому после неудачной игры против «Кадиса», и, честно говоря, я пытался донести до своих игроков, что сейчас не время просить [поддержки болельщиков], а отдавать.

Наши болельщики играют решающую роль на нашем стадионе. Весь мир мог это видеть, и это помогло нашим игрокам сегодня вырасти против невероятного соперника. Коке выложился на полную, а Гризманн продолжал до тех пор, пока не смог больше бежать. Мемфис [Депай] вышел на поле и появился, когда он нам действительно был нужен. Это то, что нам нужно. Попасть в число последних восьми может показаться легким делом, но это не так».

Капитан Атлетико Коке:

«Появление Мемфиса [Депая] изменило игру, и теперь у нас есть один из лучших вратарей – если не лучший – в мире, и он продемонстрировал это сегодня.

Когда мы все демонстрируем такой настрой, такую интенсивность, такую концентрацию, мы становимся совершенно другой командой, чем та, которую мы видели в последних играх, особенно на выезде. Надеюсь, мы сможем и дальше достигать того уровня футбола, который показываем здесь дома. Есть много вещей, которые нужно улучшить, но сегодня вечером стоит насладиться, потому что мы показали отличную игру против очень сложной команды».

Голкипер Атлетико и игрок матча Ян Облак:

«Я всегда говорю, что пенальти, в конце концов, во многом зависят от удачи, потому что нужно выбрать правильную сторону. Мяч надо спасать, и я думаю, если игрок бьет идеально, спасти невозможно. К счастью, сегодня я смог их спасти, но главное – это победа и то, что мы вышли в четвертьфинал.

Атмосфера дома, как всегда, была фантастической. Болельщики, стадион: они никогда не разочаровывают. Мы можем потерпеть неудачу, но они этого не делают, и сегодня они снова сыграли решающую роль. Они нам очень помогли».

Видеообзор матча: