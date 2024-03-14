Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ИНДЗАГИ: «После гола Димарко игра была у нас в руках. Не привыкли уступать»
Лига чемпионов
14 марта 2024, 04:59 | Обновлено 14 марта 2024, 05:00
442
0

ИНДЗАГИ: «После гола Димарко игра была у нас в руках. Не привыкли уступать»

Главный тренер Интера прокомментировал поражение от Атлетико в Лиге чемпионов

14 марта 2024, 04:59 | Обновлено 14 марта 2024, 05:00
442
0
ИНДЗАГИ: «После гола Димарко игра была у нас в руках. Не привыкли уступать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан. Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу «матрасников» [первый поединок – 0:1]. В овертаймах клубы не забили, в серии пенальти точнее оказался испанский коллектив – 3:2.

После завершения встречи главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение своих подопечных:

«Очевидно, мы разочарованы всей семьей «Интера». Мы должны гордиться тем, что мы сделали в этой Лиге чемпионов. Во втором тайме мы должны были сыграть лучше. В дополнительное время у нас было больше энергии, но, к сожалению, мы допустили слишком много ошибок.

После гола Димарко игра, казалось, была в наших руках, но они быстро сравняли счет, вернув себе больше энергии и уверенности – это касается и их болельщиков. Мы должны были быть лучше на этом этапе и дольше удерживать лидерство.

Мы не привыкли проигрывать. Мы разочарованы, потому что после гола Димарко мы вели по сумме двух матчей со счетом 2:0, и в тот момент нам следовало лучше защищаться. Мы все понимаем, что на этом уровне могут иметь значение мелкие детали, и случиться может что угодно. Тем не менее, я не могу многого сказать своим игрокам; они должны гордиться тем, что они сделали».

Голкипер Интера Ян Зоммер:

«Это тяжело, очень тяжело. У нас были хорошие шансы забить больше мячей, но мы ими не воспользовались. На этом уровне это так. Шансы были у обеих сторон. Маленькие детали имели значение.

Конечно, мы разочарованы: мы вылетаем из Лиги чемпионов после очень тяжелого поражения. Но у нас очень хорошая команда – мы должны держать голову высоко и двигаться вперед».

Видеообзор матча:

По теме:
Симеоне оценил матч в ЛЧ, в котором Атлетико удалось выиграть по пенальти
Эдин ТЕРЗИЧ: «Защищались страстно. Мой голос пропал. Очень утомительно»
ПЬЯНИЧ: «Это будет матч всей жизни. Украина имеет качественную команду»
Симоне Индзаги Ян Зоммер пресс-конференция Интер Милан Атлетико Мадрид Атлетико - Интер Лига чемпионов
Источник УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Не промажь 11-метровый в туалете! Сборная Украины выехала на сборы
Футбол | 13 марта 2024, 21:45 10
ФОТО. Не промажь 11-метровый в туалете! Сборная Украины выехала на сборы
ФОТО. Не промажь 11-метровый в туалете! Сборная Украины выехала на сборы

13 марта национальная команда отправилась на подготовительные сборы перед плей-офф Евро

Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Футбол | 13 марта 2024, 10:32 26
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ

Кирилл Фесюн летом присоединится к «горнякам»

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 14.03.2024, 03:25
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Футбол | 13.03.2024, 06:55
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Голы Месси и Суареса. Интер Майами вышел в 1/8 финала Кубка чемпионов
Футбол | 14.03.2024, 04:30
Голы Месси и Суареса. Интер Майами вышел в 1/8 финала Кубка чемпионов
Голы Месси и Суареса. Интер Майами вышел в 1/8 финала Кубка чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
12.03.2024, 06:51 1
Футбол
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
12.03.2024, 19:35
Киберспорт
Леннокс Льюис рассказал, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко
Леннокс Льюис рассказал, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко
12.03.2024, 10:48 14
Бокс
Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках
Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках
12.03.2024, 06:50 25
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
13.03.2024, 06:30 22
Футбол
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
12.03.2024, 10:56 6
Футбол
Полю Погба предложили продолжить карьеру в рф. Условия «впечатляют»
Полю Погба предложили продолжить карьеру в рф. Условия «впечатляют»
12.03.2024, 15:29 2
Футбол
ПАРКЕР – о диком нокауте от Джошуа: «Не думал, что такое возможно»
ПАРКЕР – о диком нокауте от Джошуа: «Не думал, что такое возможно»
12.03.2024, 12:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем