ИНДЗАГИ: «После гола Димарко игра была у нас в руках. Не привыкли уступать»

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан. Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу «матрасников» [первый поединок – 0:1]. В овертаймах клубы не забили, в серии пенальти точнее оказался испанский коллектив – 3:2.

После завершения встречи главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение своих подопечных:

«Очевидно, мы разочарованы всей семьей «Интера». Мы должны гордиться тем, что мы сделали в этой Лиге чемпионов. Во втором тайме мы должны были сыграть лучше. В дополнительное время у нас было больше энергии, но, к сожалению, мы допустили слишком много ошибок.

После гола Димарко игра, казалось, была в наших руках, но они быстро сравняли счет, вернув себе больше энергии и уверенности – это касается и их болельщиков. Мы должны были быть лучше на этом этапе и дольше удерживать лидерство.

Мы не привыкли проигрывать. Мы разочарованы, потому что после гола Димарко мы вели по сумме двух матчей со счетом 2:0, и в тот момент нам следовало лучше защищаться. Мы все понимаем, что на этом уровне могут иметь значение мелкие детали, и случиться может что угодно. Тем не менее, я не могу многого сказать своим игрокам; они должны гордиться тем, что они сделали».

Голкипер Интера Ян Зоммер:

«Это тяжело, очень тяжело. У нас были хорошие шансы забить больше мячей, но мы ими не воспользовались. На этом уровне это так. Шансы были у обеих сторон. Маленькие детали имели значение.

Конечно, мы разочарованы: мы вылетаем из Лиги чемпионов после очень тяжелого поражения. Но у нас очень хорошая команда – мы должны держать голову высоко и двигаться вперед».

Видеообзор матча: