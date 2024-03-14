Два спасителя и героя. Определен лучший игрок матча ЛЧ Атлетико – Интер

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан. Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу «матрасников» [первый поединок – 0:1]. В овертаймах клубы не забили, в серии пенальти точнее оказался испанский коллектив – 3:2.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали голкипер хозяев Яна Облака лучшим игроком матча.

«Он удерживал свою команду в игре с помощью важных сейвов после атак «Интера» и сыграл ключевую роль в успехе команды в серии пенальти», – прокомментировали игру Облака в УЕФА.

Авторитетный портал WhoScored назвал лучшим Мемфиса Депая (8.4). Нидерландский форвард «Атлетико» перевел игру в овертаймы, забив на 87-й минуте.

Оценки WhoScored за матч Атлетико Мадрид – Интер Милан – 2:1 (пен. 3:2)

Mucha calidad en esta foto 😮‍💨 pic.twitter.com/Z9HozFH6D2 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 14, 2024

El MVP es para vosotros también, atléticos 🫶 pic.twitter.com/BcmasHVTNA — Atlético de Madrid (@Atleti) March 13, 2024

Видеообзор матча: