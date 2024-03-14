Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два спасителя и героя. Определен лучший игрок матча ЛЧ Атлетико – Интер
Лига чемпионов
14 марта 2024, 03:10 |
219
0

Два спасителя и героя. Определен лучший игрок матча ЛЧ Атлетико – Интер

Ян Облак и Мемфис Депай отлично показали себя в ответном матче 1/8 финала

14 марта 2024, 03:10 |
219
0
Два спасителя и героя. Определен лучший игрок матча ЛЧ Атлетико – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан. Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу «матрасников» [первый поединок – 0:1]. В овертаймах клубы не забили, в серии пенальти точнее оказался испанский коллектив – 3:2.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали голкипер хозяев Яна Облака лучшим игроком матча.

«Он удерживал свою команду в игре с помощью важных сейвов после атак «Интера» и сыграл ключевую роль в успехе команды в серии пенальти», – прокомментировали игру Облака в УЕФА.

Авторитетный портал WhoScored назвал лучшим Мемфиса Депая (8.4). Нидерландский форвард «Атлетико» перевел игру в овертаймы, забив на 87-й минуте.

Оценки WhoScored за матч Атлетико Мадрид – Интер Милан – 2:1 (пен. 3:2)

Видеообзор матча:

По теме:
Эдин ТЕРЗИЧ: «Защищались страстно. Мой голос пропал. Очень утомительно»
Тренер ПСВ: «Мы доминировали в игре, но финальные пас не удался»
У WhoScored и УЕФА разные мнения. Кто лучший игрок матча Боруссия Д – ПСВ?
Ян Облак Мемфис Депай оценки WhoScored лучший игрок Интер Милан Атлетико Мадрид Атлетико - Интер Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Футбол | 13 марта 2024, 10:32 26
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ

Кирилл Фесюн летом присоединится к «горнякам»

Первый гол Забарного! Борнмут совершил суперкамбэк с 0:3 и выиграл у Лутона
Футбол | 13 марта 2024, 23:30 29
Первый гол Забарного! Борнмут совершил суперкамбэк с 0:3 и выиграл у Лутона
Первый гол Забарного! Борнмут совершил суперкамбэк с 0:3 и выиграл у Лутона

Во втором тайме вишни отгрузили 4 мяча в ворота одного из аутсайдеров АПЛ

Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Футбол | 13.03.2024, 22:05
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 13.03.2024, 06:15
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Тренер Борнмута оценил мегакамбек в матче АПЛ, в котором забил Забарный
Футбол | 14.03.2024, 01:40
Тренер Борнмута оценил мегакамбек в матче АПЛ, в котором забил Забарный
Тренер Борнмута оценил мегакамбек в матче АПЛ, в котором забил Забарный
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла главных конкуренток
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла главных конкуренток
12.03.2024, 21:28
Хоккей
«Лучший нокаут с момента зарождения бокса». Промоутер оценил удар Джошуа
«Лучший нокаут с момента зарождения бокса». Промоутер оценил удар Джошуа
12.03.2024, 11:51 6
Бокс
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
13.03.2024, 00:53 19
Футбол
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
12.03.2024, 00:05 10
Футбол
Полю Погба предложили продолжить карьеру в рф. Условия «впечатляют»
Полю Погба предложили продолжить карьеру в рф. Условия «впечатляют»
12.03.2024, 15:29 2
Футбол
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
12.03.2024, 16:05
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
13.03.2024, 06:30 22
Футбол
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
13.03.2024, 07:51
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем