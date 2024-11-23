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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 12:44 | Обновлено 23 ноября 2024, 12:47
2132
0

Экс-капитан Динамо, который играл в россии, нашел новую команду

Тарас Михалик будет играть за Ruh Media Team

23 ноября 2024, 12:44 | Обновлено 23 ноября 2024, 12:47
2132
0
Экс-капитан Динамо, который играл в россии, нашел новую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михалик

Бывший капитан киевского «Динамо» Тарас Михалик возобновил карьеру футболиста. Защитник будет играть за Ruh Media Team, об этом пишет клубная пресс-служба.

«Усилились экс-игроком сборной», – говорится в сообщении.

Михалик завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Он выступал за киевский ЦСКА, «Закарпатье», «Динамо», московский «Локомотив» и «Волынь». Также играл за любительский «Вотранс».

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Тарас Михалик Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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