Экс-капитан Динамо, который играл в россии, нашел новую команду
Тарас Михалик будет играть за Ruh Media Team
Бывший капитан киевского «Динамо» Тарас Михалик возобновил карьеру футболиста. Защитник будет играть за Ruh Media Team, об этом пишет клубная пресс-служба.
«Усилились экс-игроком сборной», – говорится в сообщении.
Михалик завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Он выступал за киевский ЦСКА, «Закарпатье», «Динамо», московский «Локомотив» и «Волынь». Также играл за любительский «Вотранс».
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