Звезды Динамо и легенда Карпат. Михалик выбрал игроков для Ruh Media Team

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик, который будет выступать за Ruh Media Team, рассказал, кого еще из украинских звезд ждет в Медиалиге.

«Думаю, рано или поздно Федецкий, с которым я играю в «Карпатских Медведях», придет к этому Ярмоленко еще выступает на профессиональном уровне, но в будущем, я думаю, он присоединится к Медиалиге. Его точно пригласит какая-нибудь киевская команда.

Ну и лет через 15 пригласим Жору Бущана, когда он повесит бутсы на гвоздь (смеется). Но пока пусть играет, желаю ему только успехов», – сказал Михалик.

Михалик завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Он выступал за киевский ЦСКА, «Закарпатье», «Динамо», московский «Локомотив» и «Волынь».