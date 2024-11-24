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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 10:41 | Обновлено 24 ноября 2024, 10:42
414
0

Звезды Динамо и легенда Карпат. Михалик выбрал игроков для Ruh Media Team

Тарас Михалик пригласил в Медиалигу трех игроков

24 ноября 2024, 10:41 | Обновлено 24 ноября 2024, 10:42
414
0
Звезды Динамо и легенда Карпат. Михалик выбрал игроков для Ruh Media Team
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михалик

Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик, который будет выступать за Ruh Media Team, рассказал, кого еще из украинских звезд ждет в Медиалиге.

«Думаю, рано или поздно Федецкий, с которым я играю в «Карпатских Медведях», придет к этому Ярмоленко еще выступает на профессиональном уровне, но в будущем, я думаю, он присоединится к Медиалиге. Его точно пригласит какая-нибудь киевская команда.

Ну и лет через 15 пригласим Жору Бущана, когда он повесит бутсы на гвоздь (смеется). Но пока пусть играет, желаю ему только успехов», – сказал Михалик.

Михалик завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Он выступал за киевский ЦСКА, «Закарпатье», «Динамо», московский «Локомотив» и «Волынь».

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Тарас Михалик Андрей Ярмоленко Георгий Бущан Динамо Киев Артем Федецкий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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