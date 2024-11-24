Звезды Динамо и легенда Карпат. Михалик выбрал игроков для Ruh Media Team
Тарас Михалик пригласил в Медиалигу трех игроков
Бывший защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик, который будет выступать за Ruh Media Team, рассказал, кого еще из украинских звезд ждет в Медиалиге.
«Думаю, рано или поздно Федецкий, с которым я играю в «Карпатских Медведях», придет к этому Ярмоленко еще выступает на профессиональном уровне, но в будущем, я думаю, он присоединится к Медиалиге. Его точно пригласит какая-нибудь киевская команда.
Ну и лет через 15 пригласим Жору Бущана, когда он повесит бутсы на гвоздь (смеется). Но пока пусть играет, желаю ему только успехов», – сказал Михалик.
Михалик завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Он выступал за киевский ЦСКА, «Закарпатье», «Динамо», московский «Локомотив» и «Волынь».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В мадридском «Реале» отличные отзывы об украинце
Легендарный голкипер наконец поделился своей историей