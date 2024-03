Свентек после победы над Костюк обогнала Серену по интересному показателю

В ночь на 16 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) проиграла первой ракетке мира Иге Свентек (Польша) в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Игра завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Поединок продолжался 1 час и 9 минут.

Свентек в 10-й раз в карьере вышла в финал соревнований WTA 1000. Полька принимает участие в 27-м тысячнике в карьере.

Ига в 37% случаях выходила в финальный матч на тысячниках. По этому показателю она обошла легендарную американку Серену Уильямс – 36,7%.

37 - Defeating Marta Kostyuk, Iga Swiatek (10/27) has now made the final in 37% of WTA-1000 main draws entered, surpassing Serena Williams (36.7%) for the highest rate since the format's start in 2009. Leader.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @iga_swiatek @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/IB3D1v1WeL