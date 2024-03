Сыграют ли Свитолина и Монфис? Определены участники микста в Индиан-Уэллсе

12 марта стало известно о том, что на престижном турнире в Индиан-Уэллс (США) пройдут соревнования в смешанном разряде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая уже завершила выступления в одиночном разряде, не заявилась со своим мужем Гаэлем Монфисом (Франция) в микст. Француз сейчас играет в 1/8 финала против Каспера Рууда.

В турнире примут участие 8 пар. Матчи начнутся уже в четверг, 14 марта. Призовой фонд составит 150 тысяч долларов.

Участники турнира:

Which of the Indian Wells mixed doubles teams will be the most compelling watch?



🇺🇸 Mattek-Sands/Pavic 🇭🇷

🇦🇺 Saville/Peers 🇦🇺



🇺🇸 Townsend/Withrow 🇺🇸

🇨🇿 Siniakova/Machac 🇨🇿



🇦🇺 Hunter/Ebden 🇦🇺

🇯🇵 Shibahara/Salisbury 🇬🇧



🇫🇷 Garcia/Roger-Vasselin 🇫🇷

🇺🇸 Krawczyk/Harris 🇦🇺