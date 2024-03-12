На турнире в Индиан-Уэллс неожиданно решили провести соревнования в миксте
Недаром турнир называют пятым мейджором
На престижном турнире в Индиан-Уэллс (США) пройдут соревнования в смешанном разряде. Об этом сообщается журналист Стюарт Фрейзер.
По его информации, вечером в понедельник игроки получили письмо от директора турнира Томми Хааса. Им предложили заявиться на турнир, в котором примут участие восемь пар. Матчи начнутся в среду. Призовой фонд составит 150 тысяч долларов.
Отметим, что соревнования в миксте проводятся только на турнирах Grand Slam, на United Cup и на Олимпийских играх.
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