На турнире в Индиан-Уэллс неожиданно решили провести соревнования в миксте

На престижном турнире в Индиан-Уэллс (США) пройдут соревнования в смешанном разряде. Об этом сообщается журналист Стюарт Фрейзер.

По его информации, вечером в понедельник игроки получили письмо от директора турнира Томми Хааса. Им предложили заявиться на турнир, в котором примут участие восемь пар. Матчи начнутся в среду. Призовой фонд составит 150 тысяч долларов.

Отметим, что соревнования в миксте проводятся только на турнирах Grand Slam, на United Cup и на Олимпийских играх.