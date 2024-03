Хавбек Жироны травмировал правую ногу и пропустит 4-6 недель

26-летний венесуэльский полузащитник испанской «Жироны» Янхель Эррера травмировался.

Как сообщает журналист Нил Сола, футболист получил повреждение правой ноги.

Источник утверждает, что Эррера пропустит 4-6 недель. Он будет отсутствовать в поединках против «Осасуны», «Хетафе» и «Бетиса». Янхель может восстановится ко встрече с «Атлетико» Мадрид (14 апреля).

Ранее хавбек не смог сыграть в 6 матчах из-за проблем с подколенным сухожилием, он вернулся в начале января.

В сезоне 2023/24 Эррера провел 20 матчей за «Жирону», в которых отметился 4 голами.

Ранее наставник «красно-белых» Мичел оценил возможный невыход команды в Лигу чемпионов.

