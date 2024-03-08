Тренер Жироны оценил возможный невыход в Лигу чемпионов

Наставник «Жироны» Мичел признал, что финиш вне зоны Лиги чемпионом станет тяжелым ударом для команды, которая сейчас идет на второй позиции.

«Задачи, которые ставят мне не в клубе, меня не волнуют. Но я думаю, что финиш вне зоны Лиги чемпионов для клуба, персонала и команды будет тяжелым ударом. Если мы не выйдем в ЛЧ, то для меня это провалом не будет, но это будет действительно тяжелым ударом».

«Мы должны сделать все, чтобы выйти в Лигу чемпионов. И думаю, что мы в состоянии это сделать», — сказал Мичел.

Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика опережает «Атлетик», который идет 5-м, на 9 пунктов.