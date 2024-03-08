Тренер Жироны оценил возможный невыход в Лигу чемпионов
Провалом не будет, но станет ударом для Мичела
Наставник «Жироны» Мичел признал, что финиш вне зоны Лиги чемпионом станет тяжелым ударом для команды, которая сейчас идет на второй позиции.
«Задачи, которые ставят мне не в клубе, меня не волнуют. Но я думаю, что финиш вне зоны Лиги чемпионов для клуба, персонала и команды будет тяжелым ударом. Если мы не выйдем в ЛЧ, то для меня это провалом не будет, но это будет действительно тяжелым ударом».
«Мы должны сделать все, чтобы выйти в Лигу чемпионов. И думаю, что мы в состоянии это сделать», — сказал Мичел.
Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика опережает «Атлетик», который идет 5-м, на 9 пунктов.
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