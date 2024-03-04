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WTA
04 марта 2024, 01:38 |
346
0

Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине

Юань Юэ обыграла Ван Сию в двух сетах в поединке за титул в Техасе

04 марта 2024, 01:38 |
346
0
Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине
WTA. Юань Юэ

3 марта состоялся финальный матч хардового турнира WTA 250 в Остине (Техас, США).

8-я сеяная соревнований Юань Юэ (Китай, WTA 68) в двух сетах переиграла 6-ю ракетку турнира Ван Сию (Китай, WTA 64) за 2 часа и 15 минут.

WTA 250 Остин. Хард. Финал

Ван Сию (Китай) [6] – Юань Юэ (Китай) [8] – 4:6, 6:7 (4:7)

Это была первая встреча девушек.

Впервые в истории в финале соревнований, которые проводятся в Северной Америке, сыграли две представительницы Китая.

Для Юань Юэ это первый трофей на уровне WTA. С понедельника она дебютирует в топ-50.

Отметим, что в полуфинале Ван Сию выиграла у Ангелины Калининой.

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Юань Юэ Ван Сию WTA Остин
Источник Sport.ua
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