Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине
Юань Юэ обыграла Ван Сию в двух сетах в поединке за титул в Техасе
3 марта состоялся финальный матч хардового турнира WTA 250 в Остине (Техас, США).
8-я сеяная соревнований Юань Юэ (Китай, WTA 68) в двух сетах переиграла 6-ю ракетку турнира Ван Сию (Китай, WTA 64) за 2 часа и 15 минут.
WTA 250 Остин. Хард. Финал
Ван Сию (Китай) [6] – Юань Юэ (Китай) [8] – 4:6, 6:7 (4:7)
Это была первая встреча девушек.
Впервые в истории в финале соревнований, которые проводятся в Северной Америке, сыграли две представительницы Китая.
Для Юань Юэ это первый трофей на уровне WTA. С понедельника она дебютирует в топ-50.
Отметим, что в полуфинале Ван Сию выиграла у Ангелины Калининой.
The 2024 ATX Open Champion - Yuan Yue 🇨🇳🏆 pic.twitter.com/JJYpAp1cUD— ATX Open (@AtxOpen) March 3, 2024
Head high, Wang Xiyu 💙 pic.twitter.com/vNjajZvdX7— ATX Open (@AtxOpen) March 3, 2024
The CHAMPION in Texas 🏆— wta (@WTA) March 3, 2024
Yuan Yue takes home the title in Austin after defeating Wang Xiyu 6-4, 7-6(4).#ATXOpen pic.twitter.com/RNdzM3ygpY
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