Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине

3 марта состоялся финальный матч хардового турнира WTA 250 в Остине (Техас, США).

8-я сеяная соревнований Юань Юэ (Китай, WTA 68) в двух сетах переиграла 6-ю ракетку турнира Ван Сию (Китай, WTA 64) за 2 часа и 15 минут.

WTA 250 Остин. Хард. Финал

Ван Сию (Китай) [6] – Юань Юэ (Китай) [8] – 4:6, 6:7 (4:7)

Это была первая встреча девушек.

Впервые в истории в финале соревнований, которые проводятся в Северной Америке, сыграли две представительницы Китая.

Для Юань Юэ это первый трофей на уровне WTA. С понедельника она дебютирует в топ-50.

Отметим, что в полуфинале Ван Сию выиграла у Ангелины Калининой.

The CHAMPION in Texas 🏆



Yuan Yue takes home the title in Austin after defeating Wang Xiyu 6-4, 7-6(4).#ATXOpen pic.twitter.com/RNdzM3ygpY