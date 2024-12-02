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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 11:04 | Обновлено 02 декабря 2024, 12:31
1606
0

Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо

Поединок состоится 4 декабря в 15:30 по Киеву

02 декабря 2024, 11:04 | Обновлено 02 декабря 2024, 12:31
1606
0
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
УПЛ

В среду, 4 декабря, в 15:30 состоится перенесенный матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «КСК Ника». «Динамо» и «Александрия» лидируют в УПЛ, имея в активе по 36 очков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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