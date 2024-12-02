Украина. Премьер лига02 декабря 2024, 11:04 | Обновлено 02 декабря 2024, 12:31
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Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Поединок состоится 4 декабря в 15:30 по Киеву
02 декабря 2024, 11:04 | Обновлено 02 декабря 2024, 12:31
1606
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В среду, 4 декабря, в 15:30 состоится перенесенный матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Динамо».
Команды встретятся на стадионе «КСК Ника». «Динамо» и «Александрия» лидируют в УПЛ, имея в активе по 36 очков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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