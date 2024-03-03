Калинина не сумела пробиться в финал турнира в Остине, проиграв китаянке
Ангелина уступила Ван Сию в двух сетах на соревнованиях WTA 250 в Техасе
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 35) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Остине (США).
В полуфинале соревнований украинка в двух сетах проиграла Ван Сию (Китай, WTA 64).
WTA 250 Остин. Хард. 1/2 финала
Ангелина Калинина (Украина) [1] – Ван Сию (Китай) [6] – 3:6, 6:7 (4:7)
Это была вторая встреча девушек. Ангелина проиграла 2-й очный поединок.
В финале соревнований в Техасе Ван Сию сыграет против победительницы матча Юань Юэ – Анна Каролина Шмидлова.
Калинина в третий раз в карьере сыграла в полуфинале на уровне WTA и впервые потерпела поражение.
Действующей победительницей турнира в Остине является Марта Костюк.
Украину на этих кортах продолжит представлять Надежда Киченок. В полуфинале парного разряда украинка вместе с Оксаной Калашниковой сыграет против Катаржины Кавы и Бибианы Схоофс.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб победил со счетом 1:0
Марта в трех сетах справилась с Анастасией Павлюченковой, дальше – Джессика Пегула