Калинина не сумела пробиться в финал турнира в Остине, проиграв китаянке

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 35) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Остине (США).

В полуфинале соревнований украинка в двух сетах проиграла Ван Сию (Китай, WTA 64).

WTA 250 Остин. Хард. 1/2 финала

Ангелина Калинина (Украина) [1] – Ван Сию (Китай) [6] – 3:6, 6:7 (4:7)

Это была вторая встреча девушек. Ангелина проиграла 2-й очный поединок.

В финале соревнований в Техасе Ван Сию сыграет против победительницы матча Юань Юэ – Анна Каролина Шмидлова.

Калинина в третий раз в карьере сыграла в полуфинале на уровне WTA и впервые потерпела поражение.

Действующей победительницей турнира в Остине является Марта Костюк.

Украину на этих кортах продолжит представлять Надежда Киченок. В полуфинале парного разряда украинка вместе с Оксаной Калашниковой сыграет против Катаржины Кавы и Бибианы Схоофс.