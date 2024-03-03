Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина не сумела пробиться в финал турнира в Остине, проиграв китаянке
WTA
03 марта 2024, 00:30 | Обновлено 03 марта 2024, 00:35
705
3

Калинина не сумела пробиться в финал турнира в Остине, проиграв китаянке

Ангелина уступила Ван Сию в двух сетах на соревнованиях WTA 250 в Техасе

03 марта 2024, 00:30 | Обновлено 03 марта 2024, 00:35
705
3
Калинина не сумела пробиться в финал турнира в Остине, проиграв китаянке
WTA. Ван Сию и Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 35) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Остине (США).

В полуфинале соревнований украинка в двух сетах проиграла Ван Сию (Китай, WTA 64).

WTA 250 Остин. Хард. 1/2 финала

Ангелина Калинина (Украина) [1] – Ван Сию (Китай) [6] – 3:6, 6:7 (4:7)

Это была вторая встреча девушек. Ангелина проиграла 2-й очный поединок.

В финале соревнований в Техасе Ван Сию сыграет против победительницы матча Юань Юэ – Анна Каролина Шмидлова.

Калинина в третий раз в карьере сыграла в полуфинале на уровне WTA и впервые потерпела поражение.

Действующей победительницей турнира в Остине является Марта Костюк.

Украину на этих кортах продолжит представлять Надежда Киченок. В полуфинале парного разряда украинка вместе с Оксаной Калашниковой сыграет против Катаржины Кавы и Бибианы Схоофс.

По теме:
Ангелина Калинина – Ван Сию. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок / Калашникова – Кава / Схофс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннисистка снялась из-за травмы, ведя в счете 6:4, 2:1
Ван Сию Ангелина Калинина WTA Остин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Футбол | 02 марта 2024, 18:45 0
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца

Киевский клуб победил со счетом 1:0

Костюк идет за трофеем. Определены все полуфиналистки турнира в Сан-Диего
Теннис | 02 марта 2024, 09:15 0
Костюк идет за трофеем. Определены все полуфиналистки турнира в Сан-Диего
Костюк идет за трофеем. Определены все полуфиналистки турнира в Сан-Диего

Марта в трех сетах справилась с Анастасией Павлюченковой, дальше – Джессика Пегула

Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Футбол | 02.03.2024, 11:39
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
Футбол | 03.03.2024, 00:05
Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
Футбол | 02.03.2024, 07:56
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Геля сьогодні була ніяка, якась інертна, розконцентрована. Мабуть, не відновилась від учорашнього матчу. У Ксюхи були якісь помутніння у кінці другого сету, але, на жаль, вона швидко отямилась
Ответить
+1
Андрій Заліщук
шкода звичайно, якось вальяжно виглядала Геля на фоні комуністки тої, може Марта порадує
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 47
Футбол
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
01.03.2024, 16:49 8
Футбол
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
01.03.2024, 20:29
Футбол
С Костюк, но без Ястремской. Известны все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
С Костюк, но без Ястремской. Известны все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
01.03.2024, 08:15 1
Теннис
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
02.03.2024, 08:55 17
Теннис
Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022
Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022
01.03.2024, 01:25 1
Футбол
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
02.03.2024, 06:22 5
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
02.03.2024, 19:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем