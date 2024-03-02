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  4. Киченок / Калашникова – Кава / Схофс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 марта 2024, 16:02 |
103
0

Киченок / Калашникова – Кава / Схофс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного разряда в Остине

02 марта 2024, 16:02 |
103
0
Киченок / Калашникова – Кава / Схофс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

3 марта украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США) в парном разряде.

В матче 1/2 финала украинка и Оксана Калашникова из Грузии сразятся против дуэта Катаржина Кава (Польша) / Бибиана Схофс (Нидерланды). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Юэ – Шмидлова. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом полуфинале сыграют Тереза Михалкова (Словакия) / Янина Викмаер (Бельгия) – Оливия Гадеки (Австралия) / Оливия Николлс (Великобритания).

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Надежда Киченок Оксана Калашникова смотреть онлайн WTA Остин Катаржина Кава Бибиана Схофс
Источник Sport.ua
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