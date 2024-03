Ман Сити – Ман Юнайтед. Стали известны стартовые составы на дерби

Сегодня, 3 марта, «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» в матче двадцать седьмого тура Английской Премьер-лиги примет «Манчестер Юнайтед». Начало поединка – в 17:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 2-е и 6-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы Жузепа Гвардиолы и Эрика тен Хага на игру:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аке, Родри, Бернарду, Де Брюйне, Доку, Фоден, Холанд.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделеф, Эванс, Варан, Далот, Каземиро, Майну, Рэшфорд, Фернандеш, Гарначо, Мактоминей.

XI | Ederson, Walker (C), Stones, Dias, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Doku, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Kovacic, Alvarez, Gomez, Gvardiol, Akanji, Nunes, Bobb, Lewis