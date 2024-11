Без Арсенала и Ман Сити. Ширер назвал команду сезона АПЛ на данный момент

Легендарный нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер назвал состав лучших игроков Английской Премьер-лиги этого сезона после 11 сыгранных туров чемпионата.

Интересным является то, что в нее не попал ни один игрок «Арсенала», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Зато присутствуют сразу 3 игрока «Ноттингем Форест».

Среди тренеров английский супербомбардир лучшим на данном отрезке сезона считает Арне Слота.

Alan Shearer's Team of the Season so far is locked in 🔒



