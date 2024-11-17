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Англия
17 ноября 2024, 14:48 | Обновлено 17 ноября 2024, 14:53
277
0

Без Арсенала и Ман Сити. Ширер назвал команду сезона АПЛ на данный момент

Алан Ширер назвал состав лучших по его мнению игроков АПЛ на данный момент

17 ноября 2024, 14:48 | Обновлено 17 ноября 2024, 14:53
277
0
Без Арсенала и Ман Сити. Ширер назвал команду сезона АПЛ на данный момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Ширер

Легендарный нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер назвал состав лучших игроков Английской Премьер-лиги этого сезона после 11 сыгранных туров чемпионата.

Интересным является то, что в нее не попал ни один игрок «Арсенала», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Зато присутствуют сразу 3 игрока «Ноттингем Форест».

Среди тренеров английский супербомбардир лучшим на данном отрезке сезона считает Арне Слота.

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Алан Ширер Трент Александер-Арнольд Вирджил ван Дейк Никола Миленкович Мойсес Кайседо Коул Палмер Райан Гравенберх Бриан Мбемо Крис Вуд Мохамед Салах Арне Слот чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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