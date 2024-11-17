Без Арсенала и Ман Сити. Ширер назвал команду сезона АПЛ на данный момент
Алан Ширер назвал состав лучших по его мнению игроков АПЛ на данный момент
Легендарный нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер назвал состав лучших игроков Английской Премьер-лиги этого сезона после 11 сыгранных туров чемпионата.
Интересным является то, что в нее не попал ни один игрок «Арсенала», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Зато присутствуют сразу 3 игрока «Ноттингем Форест».
Среди тренеров английский супербомбардир лучшим на данном отрезке сезона считает Арне Слота.
Alan Shearer's Team of the Season so far is locked in 🔒— Premier League (@premierleague) November 16, 2024
Let us know what you think of his picks! 🗣 pic.twitter.com/wovVyhYJDa
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