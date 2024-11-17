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Первая лига
Кремень
17.11.2024 12:00 – FT 0 : 3
Диназ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 ноября 2024, 14:58 | Обновлено 17 ноября 2024, 16:19
26
0

Первая лига. 17-й тур, 17 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 ноября видеотрансляции матчей 17-го тура Первой лиги

17 ноября 2024, 14:58 | Обновлено 17 ноября 2024, 16:19
26
0
Первая лига. 17-й тур, 17 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

16 ноября проходят поединки 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 17-й тур, 16 ноября

  • 12:00. Кремень Кременчуг – Диназ Вышгород
  • 12:00. Металлист 1925 – Кудровка
  • 12:00. ФСК Мариуполь – Полтава
  • 12:00. ЮКСА Тарасовка – Металлург Запорожье

12:00. Кремень Кременчуг – Диназ Вышгород

12:00. Металлист 1925 – Кудровка

12:00. ФСК Мариуполь – Полтава

12:00. ЮКСА Тарасовка – Металлург Запорожье

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Кулик (Диназ).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кириченко (Диназ).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Ярмак (Диназ).
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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Металлург Запорожье Полтава Кремень Кременчуг Металлист 1925 Диназ Вышгород ЮКСА Тарасовка Кудровка ФСК Мариуполь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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