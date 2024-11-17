Украина. Первая лига17 ноября 2024, 14:58 | Обновлено 17 ноября 2024, 16:19
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Первая лига. 17-й тур, 17 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 ноября видеотрансляции матчей 17-го тура Первой лиги
17 ноября 2024, 14:58 | Обновлено 17 ноября 2024, 16:19
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16 ноября проходят поединки 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 17-й тур, 16 ноября
- 12:00. Кремень Кременчуг – Диназ Вышгород
- 12:00. Металлист 1925 – Кудровка
- 12:00. ФСК Мариуполь – Полтава
- 12:00. ЮКСА Тарасовка – Металлург Запорожье
12:00. Кремень Кременчуг – Диназ Вышгород
12:00. Металлист 1925 – Кудровка
12:00. ФСК Мариуполь – Полтава
12:00. ЮКСА Тарасовка – Металлург Запорожье
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Кулик (Диназ).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кириченко (Диназ).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Ярмак (Диназ).
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