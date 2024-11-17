Первая лига. Диназ разромил Кремень, ЮКСА с Металлургом сыграли вничью

17 ноября было сыграно 4 матча 17-го тура Первой лиги Украины.

«Кремень» из Кременчуга принимал вышгородский «Диназ». Обе команды относятся к аутсайдерам турнира, поэтому в этом матче они пытались улучшить свое положение по набранным очкам, ведь это станет важным фактором во второй части чемпионата. В итоге «Диназ» одержал уверенную победу - 3:0.

«Металлист 1925» уступил «Кудровке» со счетом 0:2. «Мариуполь» проиграл «Полтаве» - 1:2.

Боевой ничьей завершилась игра между «ЮКСА» и запорожским «Металлургом» - 2:2.

За тур до завершения летне-осенней части чемпионата определились все 8 команд, которые весной будут бороться за выход в Премьер-лигу.

Из группы А в борьбу за повышение прошли:

«Агробизнес» (Волочиск),

«Эпицентр» (Каменец-Подольский),

«Буковина» (Черновцы),

«Металлист» (Харьков).

Из группы В в следующий этап попали:

«Кудровка»,

СК «Полтава»,

«ЮКСА» (Тарасовка),

«Металлист 1925» (Харьков).

Первая лига. 17-й тур. 17 ноября.

Первая лига. 17-й тур. 17 ноября.

Кремень – Диназ – 0:3

Голы: Ярмак, 18, Кириченко, 60, Кулик, 88

Металлист 1925 – Кудровка – 0:2

Голы: Рогозинский, 30, Сторчоус, 75

Мариуполь – Полтава – 1:2

Голы: Зубков, 74, – Шаповалов, 45+1, Мисюра, 90+6

ЮКСА – Металлург Запорожье – 2:2

Голы: Дебелко, 29, Харченко, 90+2, – Костюченко, 25, Близниченко, 59.