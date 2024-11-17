Первая лига. Диназ разромил Кремень, ЮКСА с Металлургом сыграли вничью
Уже известны все команды, которые будут бороться за выход в Премьер-лигу
17 ноября было сыграно 4 матча 17-го тура Первой лиги Украины.
«Кремень» из Кременчуга принимал вышгородский «Диназ». Обе команды относятся к аутсайдерам турнира, поэтому в этом матче они пытались улучшить свое положение по набранным очкам, ведь это станет важным фактором во второй части чемпионата. В итоге «Диназ» одержал уверенную победу - 3:0.
«Металлист 1925» уступил «Кудровке» со счетом 0:2. «Мариуполь» проиграл «Полтаве» - 1:2.
Боевой ничьей завершилась игра между «ЮКСА» и запорожским «Металлургом» - 2:2.
За тур до завершения летне-осенней части чемпионата определились все 8 команд, которые весной будут бороться за выход в Премьер-лигу.
Из группы А в борьбу за повышение прошли:
- «Агробизнес» (Волочиск),
- «Эпицентр» (Каменец-Подольский),
- «Буковина» (Черновцы),
- «Металлист» (Харьков).
Из группы В в следующий этап попали:
- «Кудровка»,
- СК «Полтава»,
- «ЮКСА» (Тарасовка),
- «Металлист 1925» (Харьков).
- Первая лига. 17-й тур. 17 ноября.
Первая лига. 17-й тур. 17 ноября.
Кремень – Диназ – 0:3
Голы: Ярмак, 18, Кириченко, 60, Кулик, 88
Металлист 1925 – Кудровка – 0:2
Голы: Рогозинский, 30, Сторчоус, 75
Мариуполь – Полтава – 1:2
Голы: Зубков, 74, – Шаповалов, 45+1, Мисюра, 90+6
ЮКСА – Металлург Запорожье – 2:2
Голы: Дебелко, 29, Харченко, 90+2, – Костюченко, 25, Близниченко, 59.
События матча
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