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Первая лига
Кремень
17.11.2024 12:00 – FT 0 : 3
Диназ
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Украина. Первая лига
17 ноября 2024, 15:00 | Обновлено 17 ноября 2024, 16:19
258
0

Первая лига. Диназ разромил Кремень, ЮКСА с Металлургом сыграли вничью

Уже известны все команды, которые будут бороться за выход в Премьер-лигу

17 ноября 2024, 15:00 | Обновлено 17 ноября 2024, 16:19
258
0
Первая лига. Диназ разромил Кремень, ЮКСА с Металлургом сыграли вничью
ФК Металлург

17 ноября было сыграно 4 матча 17-го тура Первой лиги Украины.

«Кремень» из Кременчуга принимал вышгородский «Диназ». Обе команды относятся к аутсайдерам турнира, поэтому в этом матче они пытались улучшить свое положение по набранным очкам, ведь это станет важным фактором во второй части чемпионата. В итоге «Диназ» одержал уверенную победу - 3:0.

«Металлист 1925» уступил «Кудровке» со счетом 0:2. «Мариуполь» проиграл «Полтаве» - 1:2.

Боевой ничьей завершилась игра между «ЮКСА» и запорожским «Металлургом» - 2:2.

За тур до завершения летне-осенней части чемпионата определились все 8 команд, которые весной будут бороться за выход в Премьер-лигу.

Из группы А в борьбу за повышение прошли:

  • «Агробизнес» (Волочиск),
  • «Эпицентр» (Каменец-Подольский),
  • «Буковина» (Черновцы),
  • «Металлист» (Харьков).

Из группы В в следующий этап попали:

  • «Кудровка»,
  • СК «Полтава»,
  • «ЮКСА» (Тарасовка),
  • «Металлист 1925» (Харьков).
  • Первая лига. 17-й тур. 17 ноября.

Первая лига. 17-й тур. 17 ноября.

Кремень – Диназ – 0:3

Голы: Ярмак, 18, Кириченко, 60, Кулик, 88

Металлист 1925 – Кудровка – 0:2

Голы: Рогозинский, 30, Сторчоус, 75

Мариуполь – Полтава – 1:2

Голы: Зубков, 74, – Шаповалов, 45+1, Мисюра, 90+6

ЮКСА – Металлург Запорожье – 2:2

Голы: Дебелко, 29, Харченко, 90+2, – Костюченко, 25, Близниченко, 59.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Кулик (Диназ).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кириченко (Диназ).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Ярмак (Диназ).
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Кремень Кременчуг Диназ Вышгород Полтава ЮКСА Тарасовка Металлист 1925 Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ФСК Мариуполь Кудровка
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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