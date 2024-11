ФОТО. Тренеру сборной Мексики разбили голову после матча

Главному тренеру сборной Мексики Хавьеру Агирре разбили голову после поражения его команды в матче с Гондурасом со счетом 2;0 в четверть финале Лиги наций КОНКАКАФ.

Болельщик с трибун кинул банку в голову коуча национальной команды после финального свистка.

Ответный матч между командами пройдет 20 ноября в 04:30 по киевскому времени в Мексике.

Mexico coach Javier Aguirre was covered in blood after being struck by a can thrown from the stands following Mexico's loss in Honduras.



Damn 🤕 pic.twitter.com/skq6k1sisk