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Италия
17 ноября 2024, 14:57 | Обновлено 17 ноября 2024, 14:58
85
0

«Отпустили в главную команду Рима». Педро – об уходе из Ромы

Педро Родригес доволен своим переходом в «Лацио»

17 ноября 2024, 14:57 | Обновлено 17 ноября 2024, 14:58
85
0
«Отпустили в главную команду Рима». Педро – об уходе из Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Родригес

Испанский полузащитник римского «Лацио» Педро вспомнил свой уход из римской «Ромы», после которого он и перешел в расположение "орлов" на правах свободного агента.

– Президент часто повторяет, что не понимает, как «Рома» могла позволить чемпиону такого уровня ускользнуть из их рук.

– Я не хочу пересказывать перипетии, я уже говорил о «Роме» и Моуринью. Это все уже в прошлом, на самом деле они приняли лучшее решение на тот момент, и я благодарен им за то, что отпустили меня в главную команду столицы – Лацио. Я хотел продолжить карьеру в Серии А, где такая большая конкуренция, и я был доволен, – заявил испанец.

Педро перебрался в «Лацио» летом 2021 года. За это время испанец провел 144 игры во всех турнирах в футболке «Лацио», забил 26 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда «Барселоны» Жерар Пике не видит себя в должности тренера.

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Педро Родригес Рома Рим Лацио трансферы Серии A трансферы чемпионат Италии по футболу Серия A
Олег Вахоцкий Источник
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