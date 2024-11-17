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  4. «И рыжий молодец». Кварцяный выделил двух игроков сборной Украины
Лига наций
17 ноября 2024, 15:37 |
1592
0

«И рыжий молодец». Кварцяный выделил двух игроков сборной Украины

Виталий Кварцяный похвалил защитников национальной команды

17 ноября 2024, 15:37 |
1592
0
«И рыжий молодец». Кварцяный выделил двух игроков сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Именитый украинский тренер Виталий Кварцяный выделил двух игроков национальной команды на фоне бледной игры подопечных Сергея Реброва против сборной Грузии. Специалист отметил защитников Ефима Коноплю и Илью Забарного.

«Да, заборный и в атаку подключался пару раз. И рыжий молодец – Конопля», – лаконично сказал Кварцяный.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Виталий Кварцяный высказался о результате матча Грузия – Украина.

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Виталий Кварцяный Ефим Конопля Илья Забарный сборная Украины по футболу Лига наций Грузия - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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