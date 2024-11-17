«И рыжий молодец». Кварцяный выделил двух игроков сборной Украины
Виталий Кварцяный похвалил защитников национальной команды
Именитый украинский тренер Виталий Кварцяный выделил двух игроков национальной команды на фоне бледной игры подопечных Сергея Реброва против сборной Грузии. Специалист отметил защитников Ефима Коноплю и Илью Забарного.
«Да, заборный и в атаку подключался пару раз. И рыжий молодец – Конопля», – лаконично сказал Кварцяный.
Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Ранее Виталий Кварцяный высказался о результате матча Грузия – Украина.
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