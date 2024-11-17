«Он должен думать о Золотом мяче». Кулибали – про партнера Мудрика

Сенегальский защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали высказался касательно перспектив своего соотечественника и форварда «Челси» Николаса Джексона:

«Джексон может стать игроком мирового уровня. Все игроки, которые выиграли «Золотой мяч», верили в то, что они смогут его выиграть. Нужно заложить это в голову Николаса».

«Я не прошу его быть эгоистом и игнорировать партнеров, но он должен думать о Золотом мяче. Если заложить ему мысли, что он может этого достичь, то он сможет, я все время это говорю».

В текущем сезоне Николас Джексон провел 12 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

«Челси» принял решение по Дьюсбери-Холлу.