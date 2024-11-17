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Англия
17 ноября 2024, 16:13 | Обновлено 17 ноября 2024, 16:14
97
0

«Он должен думать о Золотом мяче». Кулибали – про партнера Мудрика

Калиду Кулибали прокомметировал перспективы Николаса Джексона

17 ноября 2024, 16:13 | Обновлено 17 ноября 2024, 16:14
97
0
«Он должен думать о Золотом мяче». Кулибали – про партнера Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

Сенегальский защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали высказался касательно перспектив своего соотечественника и форварда «Челси» Николаса Джексона:

«Джексон может стать игроком мирового уровня. Все игроки, которые выиграли «Золотой мяч», верили в то, что они смогут его выиграть. Нужно заложить это в голову Николаса».

«Я не прошу его быть эгоистом и игнорировать партнеров, но он должен думать о Золотом мяче. Если заложить ему мысли, что он может этого достичь, то он сможет, я все время это говорю».

В текущем сезоне Николас Джексон провел 12 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

«Челси» принял решение по Дьюсбери-Холлу.

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Николас Джексон Калиду Кулибали Аль-Хиляль Челси Золотой мяч чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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