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Англия
16 ноября 2024, 17:24 |
214
1

Челси принял решение по игроку, который хочет уйти из клуба

Кирнан Дьюсбери-Холл недоволен своим игровым временем

16 ноября 2024, 17:24 |
214
1
Челси принял решение по игроку, который хочет уйти из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Кирнан Дьюсбери-Холл

Футболист лондонского «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл недоволен своим положение в клубе и собирается уйти в ближайшее трансферное окно. Главным претендентом на игрока является «Астон Вилла».

Руководство «Челси» приняло окончательное решение и оно вряд ли понравится Кирнану. Футболиста не собираются продавать прямому конкуренту и будут отклонять все предложения о трансфере. В клубе понимают, что «Астон Вилла» является главным конкурентом «синих» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов и не собираются усиливать оппонента.

Об интересе других команд к Кирнану информации нет, поэтому игрок, скорее всего, останется в «Челси» минимум до лета 2025 года.

Контракт Дьюсбери-Холла действует до лета 2027 года. В этом сезоне футболист провел 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Астон Вилла Кирнан Дьюсбери-Холл трансферы трансферы АПЛ
Микола Титюк Источник: Sports Mole
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Saar
Ахааах, Челсі вже вважає Астон Віллу конкурентом не Арсенал, Ліверпуль чи МС, а вілланів
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