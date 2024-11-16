Челси принял решение по игроку, который хочет уйти из клуба

Футболист лондонского «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл недоволен своим положение в клубе и собирается уйти в ближайшее трансферное окно. Главным претендентом на игрока является «Астон Вилла».

Руководство «Челси» приняло окончательное решение и оно вряд ли понравится Кирнану. Футболиста не собираются продавать прямому конкуренту и будут отклонять все предложения о трансфере. В клубе понимают, что «Астон Вилла» является главным конкурентом «синих» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов и не собираются усиливать оппонента.

Об интересе других команд к Кирнану информации нет, поэтому игрок, скорее всего, останется в «Челси» минимум до лета 2025 года.

Контракт Дьюсбери-Холла действует до лета 2027 года. В этом сезоне футболист провел 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.