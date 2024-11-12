Игрок Челси хочет покинуть клуб. Его купили полгода назад

Футболист лондонского «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл недоволен своим положением и собирается покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Бывший игрок «Лестера» перебрался в Лондон вместе с главным тренером Энцо Мареской летом 2024 года.

«Я понимаю, как тяжело Кирнану в этом сезоне. Он был игроком основного состава, а сейчас вынужден выходить со скамейки запасных. На первом этапе всегда тяжело. Я рад, когда он играет, ведь знаю, насколько для него это важно», – говорил ранее тренер о Кирнане.

Контракт Дьюсбери-Холла активен до 2029 года, он получает 80 тыс фунтов стерлингов в неделю. Главным претендентом на игрока считается «Астон Вилла» – обсуждается аренда с правом обязательного выкупа за 20 млн фунтов стерлингов.

В этом сезоне Кирнан провел 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Чаще всего футболист играет в Лиге конференций, а в АПЛ не всегда попадает в заявку команды.