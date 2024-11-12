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Англия
12 ноября 2024, 13:49 | Обновлено 12 ноября 2024, 14:26
1063
0

Игрок Челси хочет покинуть клуб. Его купили полгода назад

Кирнан Дьюсбери-Холл недоволен своим игровым временем и собирается уйти в другую команду

12 ноября 2024, 13:49 | Обновлено 12 ноября 2024, 14:26
1063
0
Игрок Челси хочет покинуть клуб. Его купили полгода назад
Getty Images/Global Images Ukraine. Кирнан Дьюсбери-Холл

Футболист лондонского «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл недоволен своим положением и собирается покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Бывший игрок «Лестера» перебрался в Лондон вместе с главным тренером Энцо Мареской летом 2024 года.

«Я понимаю, как тяжело Кирнану в этом сезоне. Он был игроком основного состава, а сейчас вынужден выходить со скамейки запасных. На первом этапе всегда тяжело. Я рад, когда он играет, ведь знаю, насколько для него это важно», – говорил ранее тренер о Кирнане.

Контракт Дьюсбери-Холла активен до 2029 года, он получает 80 тыс фунтов стерлингов в неделю. Главным претендентом на игрока считается «Астон Вилла» – обсуждается аренда с правом обязательного выкупа за 20 млн фунтов стерлингов.

В этом сезоне Кирнан провел 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Чаще всего футболист играет в Лиге конференций, а в АПЛ не всегда попадает в заявку команды.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Кирнан Дьюсбери-Холл Энцо Мареска Астон Вилла трансферы АПЛ
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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