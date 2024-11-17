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  4. «И забил, и пенальти заработал». Федецкий об игре Зозули в матче с Францией
Сборная УКРАИНЫ
17 ноября 2024, 15:40 | Обновлено 17 ноября 2024, 16:14
704
1

«И забил, и пенальти заработал». Федецкий об игре Зозули в матче с Францией

По словам Артема, эта игра осталась в памяти каждого болельщика

17 ноября 2024, 15:40 | Обновлено 17 ноября 2024, 16:14
704
1
«И забил, и пенальти заработал». Федецкий об игре Зозули в матче с Францией
УАФ. Артем Федецкий

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий в эксклюзивном интервью Sport.ua вспомнил, какое футбольное воспоминание, связанное с Романом Зозулей, осталось в его памяти.

Не очень помню все голы, которые он забивал, но один из лучших - в ворота сборной Франции. Это был первый матч отбора на чемпионат мира в Бразилии. В той игре Рома и забил, и пенальти заработал, который потом реализовал Ярмоленко.

Интересно еще то, что у него тогда истекал срок действия контракта с «Днепром». По моему мнению, он тогда выложился на максимум, показал всю свою футбольную страсть, это был пик его карьеры.

После чего он получил много предложений от других клубов, среди которых был и «Шахтер», но Роман выбрал остаться в «Днепре». Поэтому назову этот матч, наверное».

Сборная Украины победила Францию в первом матче плей-офф к чемпионату мира 2014 года со счетом 2:0. Роман Зозуля сначала забил гол, а затем заработал пенальти.

К сожалению, в ответном матче сборная Украины уступила со счетом 0:3 и не смогла квалифицироваться на Мундиаль.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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New Zealander
А что Зозуля умер? Почему столько много некрологов сегодня про него от разных людей. 
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