Калинина разгромила первую ракетку Колумбии в Техасе, отдав всего 3 гейма

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 35) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Остине (Техас, США).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах разгромила Камилу Осорио (WTA 98), которая является первой ракеткой Колумбии. Игра завершилась за 1 час и 6 минут.

WTA 250 Остин. Хард. 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) [1] – Камила Осорио (Колумбия) – 6:1, 6:2

Это была первая встреча девушек.

В четвертьфинале соревнований на кортах Техаса Калинина сыграет против победительницы матч Камилла Рахимова – Диан Парри.

На старте турнира Ангелина разобралась с Сарой Бейлек.

