Калинина обыграла перспективную чешку на старте турнира WTA 250 в Остине

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 35) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 250 в Остине (США).

В 1-м раунде украинка в двух сетах уверенно обыграла 18-летнюю перспективную чешку Сару Бейлек (WTA 132) за 1 час и 7 минут.

WTA 250 Остин. Хард. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) [1] – Сара Бейлек (Чехия) [Q] – 6:3, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В 1/8 финала Калинина, которая посеяна под первым номером, сыграет против Камилы Осорио (Колумбия, WTA 98).

Ангелина является единственной представительницей Украины на соревнованиях в Техасе. Ранее сито квалификации не сумела преодолеть Юлия Стародубцева.

Стоит отметить, что действующий чемпионкой турнира в Остине является Марта Костюк. Однако Марта не защищает титул на этих кортах, а выступает в Сан-Диего, где уже успела успешно стартовать.