Калинина обыграла перспективную чешку на старте турнира WTA 250 в Остине
Ангелина в двух сетах уверенно разобралась с Сарой Бейлек
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 35) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 250 в Остине (США).
В 1-м раунде украинка в двух сетах уверенно обыграла 18-летнюю перспективную чешку Сару Бейлек (WTA 132) за 1 час и 7 минут.
WTA 250 Остин. Хард. 1/16 финала
Ангелина Калинина (Украина) [1] – Сара Бейлек (Чехия) [Q] – 6:3, 6:2
Это была первая встреча теннисисток.
В 1/8 финала Калинина, которая посеяна под первым номером, сыграет против Камилы Осорио (Колумбия, WTA 98).
Ангелина является единственной представительницей Украины на соревнованиях в Техасе. Ранее сито квалификации не сумела преодолеть Юлия Стародубцева.
Стоит отметить, что действующий чемпионкой турнира в Остине является Марта Костюк. Однако Марта не защищает титул на этих кортах, а выступает в Сан-Диего, где уже успела успешно стартовать.
No. 1 seed 🔛🔝— ATX Open (@AtxOpen) February 27, 2024
Anhelina Kalinina defeats qualifier Sara Bejlek 6-3, 6-2#ATXopen | @angie_kalinina pic.twitter.com/Q7HkUUGN0O
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