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  4. Калинина обыграла перспективную чешку на старте турнира WTA 250 в Остине
WTA
28 февраля 2024, 00:10 | Обновлено 28 февраля 2024, 01:30
643
5

Калинина обыграла перспективную чешку на старте турнира WTA 250 в Остине

Ангелина в двух сетах уверенно разобралась с Сарой Бейлек

28 февраля 2024, 00:10 | Обновлено 28 февраля 2024, 01:30
643
5
Калинина обыграла перспективную чешку на старте турнира WTA 250 в Остине
Instagram. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 35) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 250 в Остине (США).

В 1-м раунде украинка в двух сетах уверенно обыграла 18-летнюю перспективную чешку Сару Бейлек (WTA 132) за 1 час и 7 минут.

WTA 250 Остин. Хард. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) [1] – Сара Бейлек (Чехия) [Q] – 6:3, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В 1/8 финала Калинина, которая посеяна под первым номером, сыграет против Камилы Осорио (Колумбия, WTA 98).

Ангелина является единственной представительницей Украины на соревнованиях в Техасе. Ранее сито квалификации не сумела преодолеть Юлия Стародубцева.

Стоит отметить, что действующий чемпионкой турнира в Остине является Марта Костюк. Однако Марта не защищает титул на этих кортах, а выступает в Сан-Диего, где уже успела успешно стартовать.

По теме:
Ангелина Калинина – Сара Бейлек. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Ангелина Калинина WTA Остин
Источник Sport.ua
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Александр Ад
Геля потроху набирає форму.Хай щастить і надалі!
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+2
T-800
брал победу Сары за двойку, не стесняюсь))))))))))
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
sirjoga
З такими суперницями відчувається клас Ангеліни.
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0
Андрій Заліщук
молодець!)
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0
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