Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) поделилась публикацией в своем Instagram.

24-летняя украинка отдыхает на пляже в Сиднее. Стародубцева опубликовала фотографию, на которой позирует в ярком желтом купальнике.

Последним турниром Юлии были соревнования в Цзюцзяне (Китай), где она проиграла Аранче Рус в 1/16 финала.

Стародубцева уже завершила сезон. Лузстрик украинки составляет 4 поединка. Однако в октябре она успела удивить всех, добравшись до четвертьфинала тысячника в Пекине.

ФОТО. Стародубцева впечатлила ярким купальником на пляже Сиднея