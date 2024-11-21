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21 ноября 2024, 16:23 |
270
1

ФОТО. Стародубцева впечатлила ярким купальником на пляже Сиднея

Юлия завершила сезон и теперь отдыхает перед новыми турнирами в 2025 году

21 ноября 2024, 16:23 |
270
1
ФОТО. Стародубцева впечатлила ярким купальником на пляже Сиднея
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) поделилась публикацией в своем Instagram.

24-летняя украинка отдыхает на пляже в Сиднее. Стародубцева опубликовала фотографию, на которой позирует в ярком желтом купальнике.

Последним турниром Юлии были соревнования в Цзюцзяне (Китай), где она проиграла Аранче Рус в 1/16 финала.

Стародубцева уже завершила сезон. Лузстрик украинки составляет 4 поединка. Однако в октябре она успела удивить всех, добравшись до четвертьфинала тысячника в Пекине.

ФОТО. Стародубцева впечатлила ярким купальником на пляже Сиднея

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фото lifestyle Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Відпочиває та заодне вже аклиматизується!Бажаю добре відпочити і підготуватися до нового сезону!
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