ФОТО. Стародубцева впечатлила ярким купальником на пляже Сиднея
Юлия завершила сезон и теперь отдыхает перед новыми турнирами в 2025 году
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) поделилась публикацией в своем Instagram.
24-летняя украинка отдыхает на пляже в Сиднее. Стародубцева опубликовала фотографию, на которой позирует в ярком желтом купальнике.
Последним турниром Юлии были соревнования в Цзюцзяне (Китай), где она проиграла Аранче Рус в 1/16 финала.
Стародубцева уже завершила сезон. Лузстрик украинки составляет 4 поединка. Однако в октябре она успела удивить всех, добравшись до четвертьфинала тысячника в Пекине.
ФОТО. Стародубцева впечатлила ярким купальником на пляже Сиднея
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