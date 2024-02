Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол

В среду, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Челси» и «Лидс».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». Хозяева победили со счётом 3:2.

Главный тренер Маурисио Почеттино высказался о победе в этом матче.

«Думаю, этот результат нам был нужен. Это было не лучшее выступление. Мы играли против команды, которая полна уверенности, очень сильной команды. Они отлично выступают в Чемпионшипе. Нам было тяжело. Но мы продемонстрировали характер и сумели победить.

В итоге мы очень счастливы, мы избежали дополнительного времени и вышли в четвертьфинал. Это всегда тяжело, когда ты проигрываешь финал в воскресенье, имеешь 72 часа на восстановление и играешь такой напряженный матч. Я хочу поблагодарить игроков за то, что они приложили фантастические усилия.

Нам нужно время. У нас молодые игроки, и им нужно развиваться и быть готовыми к игре. Это правда, нам нужно соревноваться и выигрывать игры. У нас есть Коул Палмер, у нас есть Рахим Стерлинг, у нас есть Кристофер Нкунку, который сейчас травмирован. У нас был Броя. У нас есть Николас Джексон. Нужно обеспечить правильный баланс.

У Мудрика удивительный талант. Ему нужно воплотить свой талант в команду. Для этого нужно время. Дело не только в Мудрике. Вы хорошо знаете, что на этом уровне нужно уметь работать с мячом и без него» – рассказал Почеттино.

Mauricio Pochettino:



"Mudryk has an amazing talent. You need to put your talent in the team. For that, you need time. It’s not only Mudryk. You know very well in this level, you need to work with and without the ball."#Chelsea

[@itvfootball]