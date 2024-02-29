Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол

В среду, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Челси» и «Лидс».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». Хозяева победили со счётом 3:2.

Главный тренер Маурисио Почеттино высказался о победе в этом матче.

«Думаю, этот результат нам был нужен. Это было не лучшее выступление. Мы играли против команды, которая полна уверенности, очень сильной команды. Они отлично выступают в Чемпионшипе. Нам было тяжело. Но мы продемонстрировали характер и сумели победить.

В итоге мы очень счастливы, мы избежали дополнительного времени и вышли в четвертьфинал. Это всегда тяжело, когда ты проигрываешь финал в воскресенье, имеешь 72 часа на восстановление и играешь такой напряженный матч. Я хочу поблагодарить игроков за то, что они приложили фантастические усилия.

Нам нужно время. У нас молодые игроки, и им нужно развиваться и быть готовыми к игре. Это правда, нам нужно соревноваться и выигрывать игры. У нас есть Коул Палмер, у нас есть Рахим Стерлинг, у нас есть Кристофер Нкунку, который сейчас травмирован. У нас был Броя. У нас есть Николас Джексон. Нужно обеспечить правильный баланс.

У Мудрика удивительный талант. Ему нужно воплотить свой талант в команду. Для этого нужно время. Дело не только в Мудрике. Вы хорошо знаете, что на этом уровне нужно уметь работать с мячом и без него» – рассказал Почеттино.